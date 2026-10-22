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La nuova Peugeot E-208 è solo elettrica e non guarda più indietro

Nuova Peugeot E-208 elettrica: 500 km WLTP, batterie LFP, sterzo by-wire e look ispirato alla 205. Prodotta a Saragozza, debutta il prossimo anno.

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peugeot 208.gti render

La prossima Peugeot E-208 non sarà più una 208 a combustione (o ibrida leggera). Sarà elettrica e basta, e questo cambia l’umore di tutta la faccenda. Resterà di casa a Figueruelas, vicino a Saragozza, nello stabilimento Stellantis dove nascerà anche la nuova Opel Corsa Electric. Le versioni termiche dei rispettivi predecessori, aggiornate, continueranno a convivere con loro per un periodo non meglio precisato. In qualche modo, dunque, l’industria dice “vediamo come va”.

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Per capire che faccia avrà basta guardare l’E-T16 Concept, omaggio alla 205 T16 degli anni Ottanta. Le prime due generazioni della 208 strizzavano già l’occhio alla 205, ma stavolta Peugeot passa dall’occhiolino alla dichiarazione d’amore.

peugeot e-t16 concept

Il frontale avrà tre strisce LED orizzontali da un lato all’altro, eco della griglia a tre lamelle dell’antenata. Il lunotto sarà verticale, il montante C porterà un elemento decorativo, i fanali posteriori saranno quadrati. Tutto preso dalla 205 a tre porte, con la differenza che la E-208 ne avrà cinque.

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peugeot e-t16 concept

Fuori si guarda indietro, dentro no. L’abitacolo della prossima E-208 non avrà legami con il passato e inaugura la nuova generazione dell’i-Cockpit, con il volante rettangolare Hypersquare, destinato poi al resto della gamma. Quattro aperture circolari per i comandi e, soprattutto, sterzo by-wire: nessun collegamento meccanico tra volante e ruote. Il rapporto di sterzata cambierà con la velocità. In autostrada, invece, vedremo quanto ci si fida di un volante che non è più attaccato a niente.

peugeot e-t16 concept

L’autonomia dovrebbe toccare circa 500 km WLTP nelle versioni più performanti, un valore da vertice del segmento B. Merito del passaggio dalle batterie NCM (nichel-cobalto-manganese) delle attuali alle LFP (litio-ferro-fosfato), con celle firmate CATL, che sta costruendo una gigafactory proprio vicino a Figueruelas.

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Il tutto poggerà sulla piattaforma STLA One di Stellantis. Presentazione e debutto commerciale sono attesi il prossimo anno. La Renault 5 gioca la carta della nostalgia, la Volkswagen ID. Polo quella della praticità. Peugeot risponde con la tecnologia, che è un terreno molto più scivoloso.

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