Fiat Multiplay, sorpresa a Parigi: l’idea della Multipla torna e incontra il pick-up

Fiat torna a ragionare su un tema che conosce bene: ricavare più possibilità d’uso dalla stessa automobile. Al Salone di Parigi presenterà Multiplay, un concept che mette insieme caratteristiche da SUV e da pick-up, passando da una configurazione all’altra attraverso un meccanismo che il marchio descrive come semplice da utilizzare. Il nome richiama la Multipla e la sua capacità di sfruttare lo spazio in modo originale. Questa volta, però, la proposta guarda anche al trasporto di oggetti e alle attività all’aperto.

Advertisement

Fiat Multiplay, un concept trasformabile tra SUV e pick-up

Il punto di partenza è un’auto capace di adattarsi a esigenze diverse durante la giornata. Multiplay abbina un ampio vano di carico, tipico di un pick-up, al comfort e alla flessibilità di un SUV. Secondo Fiat, bastano pochi movimenti per cambiare configurazione. Una soluzione pensata per chi usa la vettura per la famiglia, ma vuole poterla impiegare anche per il lavoro, il tempo libero o un’uscita fuori città.

Il comunicato pubblicato da Fiat non entra ancora nei dettagli del funzionamento. Non sono indicati dimensioni, motorizzazioni o numero di posti, né viene annunciata una versione di serie. A Parigi l’attenzione sarà quindi soprattutto sul modo in cui Fiat ha organizzato gli spazi e sulla trasformazione che permette al concept di cambiare utilizzo.

Advertisement

Il richiamo alla Multipla aiuta a capire da dove arriva questa ricerca. Negli anni Cinquanta, la 600 Multipla riusciva a trasportare sei persone in circa tre metri e mezzo. Nel 1998, la Multipla riprese la stessa idea con sei sedili distribuiti su due file, mantenendo la lunghezza sotto i quattro metri. Due progetti diversi, accomunati dalla volontà di offrire spazio attraverso soluzioni poco consuete.

Multiplay riparte da quella libertà progettuale, applicandola a un’esigenza più ampia della sola disponibilità di posti. Qui interessa soprattutto poter modificare la vettura in funzione di ciò che occorre trasportare e del tipo di giornata da affrontare. Il passaggio tra SUV e pick-up sarà dunque l’elemento da osservare più da vicino quando il concept verrà mostrato.

Advertisement

Fiat considera inoltre questo progetto una fonte di idee per i modelli futuri destinati al trasporto familiare accessibile. È un’indicazione sul ruolo del prototipo, che potrebbe suggerire soluzioni da adottare successivamente nella gamma. Restano da conoscere quali elementi potranno arrivare alla produzione e su quali vetture.

Nello stand parigino Multiplay affiancherà Grizzly e Grizzly Fastback, entrambe al debutto ufficiale. Il concept aggiunge così un’altra proposta alla presenza del marchio al Salone, concentrata sulle esigenze di spazio e sulla praticità. Per Fiat, dopo 127 anni di storia, la sfida resta trovare risposte utili a problemi quotidiani: in questo caso, permettere a una sola automobile di svolgere compiti che normalmente richiederebbero veicoli diversi, a seconda delle necessità di chi la utilizza.