Nuova Alfa Romeo Giulia, coupé e Sportwagon: un render immagina le due Alfa che mancano

In attesa di conoscere la direzione che Alfa Romeo intraprenderà nel segmento D, Tommaso Ciampi, ispirato dalla concept Cuorerosso, ha immaginato una nuova Giulia declinata in due varianti di carrozzeria: coupé e Sportwagon. Questo creatore digitale indipendente propone una sua interpretazione personale del modello, sviluppata con il supporto dell’intelligenza artificiale.

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Un render immagina le nuove Alfa Romeo Giulia Coupé e Sportwagon

Entrambe le versioni condividono il frontale, caratterizzato da fari sottili collegati visivamente da una striscia luminosa, con il tipico scudetto centrale che si estende verso il paraurti. Ampie prese d’aria inferiori definiscono il muso, mentre il cofano è scolpito da linee nette e marcate. Una verniciatura metallizzata con riflessi bronzei mette in risalto i passaruota e i profili delle fiancate.

La variante coupé presenta una linea del tetto bassa e arcuata che confluisce fluidamente nel lunotto, terminando in una coda compatta. I grandi cerchi a cinque razze, abbinati a pinze freno di colore arancione, ne accentuano il carattere sportivo. Al posteriore, sottili gruppi ottici si allungano verso il centro, mentre uno spoiler scuro e un pronunciato diffusore definiscono le sezioni superiore e inferiore della coda.

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La Sportwagon mantiene lo stesso linguaggio stilistico, ma estende la linea del tetto, integrando barre portatutto, un terzo finestrino laterale e un portellone più ampio. Il profilo del tetto digrada dolcemente verso lo spoiler posteriore, preservando l’eleganza della silhouette. Questo approccio rende omaggio alla tradizione delle familiari sportive di Alfa Romeo, richiamando modelli come la 156 e la 159 Sportwagon.

Questi render introducono due tipologie di carrozzeria attualmente assenti nella gamma del marchio. Non vengono tuttavia forniti dettagli su motorizzazioni, piattaforme o dimensioni: le proporzioni mostrate sono frutto esclusivo della visione dell’autore.

Sul fronte industriale, è confermato che le attuali Giulia e Stelvio, incluse le versioni Quadrifoglio, rimarranno in produzione fino alla fine del 2027. Santo Ficili ha ribadito tale continuità, spiegando che i piani iniziali per i modelli successori, originariamente concepiti come esclusivamente elettrici, sono stati rivisti per rispondere alle richieste del mercato.

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Per quanto riguarda il segmento D, Stellantis ha dichiarato di star valutando nuovi approcci alla gamma, facendo ricorso a piattaforme flessibili e propulsori multi-energia, che includono opzioni sia ibride che elettriche. Non sono state annunciate tempistiche definitive per i modelli destinati alla sostituzione, né è giunta alcuna conferma riguardo a una possibile variante coupé o Sportwagon della Giulia.

Tra le priorità attuali del marchio figurano un nuovo SUV, posizionato tra il segmento C e il segmento D, e un’auto compatta destinata a raccogliere l’eredità della Giulietta. In un’intervista rilasciata in vista del Salone dell’Auto di Parigi, Ficili ha indicato che il lancio del SUV è previsto per l’inizio del 2028, mentre il futuro dei modelli di dimensioni maggiori è ancora al vaglio, in attesa che l’azienda ne definisca l’esatto posizionamento all’interno della futura gamma di prodotti.