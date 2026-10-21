Lancia Ypsilon HF, prima vittoria nella FIA EcoRally Cup: Guerrini e Prusak trionfano sulle Dolomiti

La Lancia Ypsilon HF ha conquistato la sua prima vittoria nella FIA EcoRally Cup. A firmare il successo sono stati Guido Guerrini e Artur Prusak, che hanno trionfato nella sesta edizione dell’EcoDolomites GT al volante di una vettura schierata dal team Gass Racing. I campioni in carica hanno preso il comando fin dalla prima prova speciale, mantenendo la posizione anche dopo l’applicazione del coefficiente energetico, un fattore determinante per la classifica finale.

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Lancia Ypsilon HF conquista il gradino più alto del podio all’EcoDolomites GT 2026

La gara è iniziata con un’ottima prestazione sul Passo Manghen, a oltre 2.000 metri di altitudine. Guerrini e Prusak hanno incrementato il proprio vantaggio nel corso delle due prove successive, costruendo il successo grazie alla precisione richiesta nei rally di regolarità.

In un EcoRally, il risultato finale dipende dall’equilibrio tra il rispetto dei tempi imposti e il consumo di energia. Ogni vantaggio acquisito sul percorso deve essere bilanciato con l’efficienza del veicolo e dello stile di guida: un equilibrio che, in questo caso, ha premiato la Ypsilon HF rispetto alla concorrenza.

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Al traguardo, situato davanti al Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero, Guerrini ha dedicato la vittoria alla squadra. “Sono davvero felice”, ha dichiarato. “Questo successo è un modo fantastico per chiudere la stagione 2026, che concludiamo proprio con la Lancia Ypsilon HF. È un’auto molto divertente e dalle prestazioni elevate”.

Lancia

Per Lancia, si tratta del primo successo nel campionato internazionale FIA ​​dedicato alle vetture di serie completamente elettriche. Per l’equipaggio, la vittoria arriva dopo diversi tentativi di raggiungere il gradino più alto del podio con questo modello.

Prusak ha festeggiato sventolando la bandiera francese, soffermandosi sulle sfide poste dal tracciato dolomitico: “Non è stato facile, perché la gara nelle Dolomiti è unica e molto diversa da tutte le altre tappe del campionato. Da quando abbiamo iniziato a guidare la Lancia Ypsilon HF, siamo andati vicini alla vittoria in diverse occasioni. Questo primo successo è di grande incoraggiamento!”

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L’edizione 2026 ha visto venti equipaggi sfidarsi su oltre 530 chilometri di strade pubbliche, nell’arco di tre giorni. Alle spalle dei vincitori si sono piazzati Matteo Rigamonti e Matteo Cairoli, a bordo di una Changan Deepal S05. Il terzo posto è andato all’ex pilota di Formula 1 Stefano Modena e alla copilota belga Valérie Piette, su una Cupra Tavascan. L’evento ha segnato la conclusione del calendario della FIA EcoRally Cup 2026.