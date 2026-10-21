Maserati ad Auto e Moto d’Epoca 2026 tra passato e presente del Tridente

Dal 22 al 25 ottobre prossimi Bologna sarà palcoscenico della 43esima edizione di Auto e Moto d’Epoca 2026, un’occasione per mettere in mostra il presente che traccia la strada del futuro per Maserati. Il Costruttore del Tridente, che quest’anno compie un secolo di vita, sarà presente allo Stand Motor Valley con due modelli iconici per la storia del marchio. Parliamo della Ghibli SS Coupé del 1972 e della GranTurismo Trofeo da 590 cavalli di potenza. Modelli che appartengono a epoche differenti, capaci però di incarnare la visione di Maserati ovvero quella della Gran Turismo all’italiana dove stile e design si fondono con artigianato e prestazioni elevate.

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La partecipazione ad Auto e Moto d’Epoca 2026 rappresenta un tassello importante per Maserati, che è il marchio più longevo dell’intera Motor Valley. Come già accennato, sono trascorsi 100 anni dalla prima applicazione del logo del Tridente su un veicolo a marchio Maserati. Si trattava della Maserati Tipo 26 che concluse prima di classe a ottava assoluta alla Targa Florio del 1926, con Alfieri Maserati al volante.

Due Maserati ad Auto e Moto d’Epoca per vivere la storia e il presente del marchio

Allo Stand Motor Vally si potrà ammirare la Maserati Ghibli SS Coupé del 1972. Il modello incarna una fra le espressioni più affascinanti dell’intera produzione del Costruttore del Tridente, presentata al Salone dell’Auto di Torino del 1966. Bassa ed elegante realizzata dalla carrozzeria Ghia su disegno di Giorgetto Giugiaro; coniugava sportività ed eleganza in uno stile senza tempo.

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Il modello celebra i 60 anni dalla sua presentazione proprio quest’anno, rimarcando l’importanza di essere testimone dell’impegno di Maserati nell’essere al centro della trasformazione dell’innovazione tecnica nella bellezza scultorea. L’approccio stilistico di questo modello derivava dalle specifiche, a cominciare dall’adozione di un propulsore V8 da 4,7 litri di cilindrata con lubrificazione a carter secco che veniva montano molto in basso consentendo una carrozzeria poco sviluppata in altezza e quindi particolarmente slanciata. Subito dopo il debutto della versione chiusa, coupé, avvenuto nel 1967 fu la volta della Spyder che arrivò nel 1969 con anche la possibilità di avere il tetto rigido.

L’esemplare esposto ad Auto e Moto d’Epoca 2026 risale al 1972 e si tratta di un esemplare destinato originariamente al mercato tedesco. Adotta un propulsore V8 da 4,9 litri di cilindrata e 335 cavalli di potenza. Il cambio è un’unità manuale ZF a cinque rapporti mentre la velocità massima raggiungibile è pari a 280 km/h, ovvero un dato decisamente poderoso per l’epoca.

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La Maserati Ghibli SS Coupé

La GranTurismo Trofeo per continuare la tradizione

Accanto alla Ghibli SS Coupé trova invece posto la GranTurismo Trofeo da 590 cavalli che coniuga, anche oggi, lusso e prestazioni in un raffinato Verde Giada per la carrozzeria. L’esemplare adotta l’avanzato propulsore V6 Nettuno da 3,0 litri di cilindrata capace di 590 cavalli di potenza e 650 Nm di coppia. L’unità adotta una tecnologia di combustione a precamera che deriva direttamente dalle unità impiegate ne motorsport; permette di avere a disposizione una velocità massima di 320 km/h.

Si esaltano in questo modo le doti sportive di questo modello, comunque dotato di una straordinaria versatilità come tutte le Maserati. Rispetto alle altre GranTurismo, la variante Trofeo da 590 cavalli di potenza si caratterizza per uno stile più aggressivo frutto di cerchi ruota dedicati e finiture realizzate in fibra di carbonio. D’altronde i materiali si ispirano a quelli tipicamente utilizzati in gara, a cominciare dall’Alcantara che conferisce all’abitacolo una grande qualità percepita.

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La Maserati GranTurismo Trofeo

Accanto ai due modelli citati ad Auto e Moto d’Epoca 2026 c’è spazio anche per un’altra Ghibli SS Coupé risalente, stavolta, al 1970 che sarà esposta presso lo stand della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA). Ciò a piena testimonianza del fascino intramontabile di un modello che affascina appassionati presenti in ogni parte del mondo. Maserati sarà inoltre protagonista di altri due eventi giorno 23 ottobre. Alle 11:00 sarà la volta della conferenza “Inside the Factory of a Legend”, mentre alle 15:00 ci sarà spazio per l’incontro “120 Years of AC Bologna and 100 Years of the Maserati Trident”; il primo vedrà la partecipazione di Cristiano Bolzoni, responsabile di Maserati Classiche, mentre al secondo appuntamento ci sarà Davide Baldini che è il responsabile del programma Maserati Fuoriserie.

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Ad Auto e Moto d’Epoca 2026 ci sarà anche spazio per apprezzare le attività offerte dal programma Maserati Classiche, che oggi fa parte della divisione BottegaFuoriserie. Si tratta del progetto che tutela il patrimonio a marchio Maserati del passato certificando i modelli storici. Il fulcro dell’intero programma è rappresentato dalla Certificazione di Autenticità che è supervisionata da una commissione di esperti in grado di effettuare analisi approfondite delle caratteristiche tecniche di ogni modello. Ricordiamo che la certificazione proposta da Maserati Classiche si applica soltanto alle Maserati con almeno 20 anni di vita.