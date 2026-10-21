Fiat Koala, la piccola elettrica immaginata con un look che ricorda la 126

La Fiat Koala prende forma in un rendering realizzato da Julien Jodry per Auto-Moto.com. In attesa del piccolo veicolo elettrico attualmente in fase di sviluppo da parte del marchio, questa interpretazione francese propone una city car dalle linee squadrate, con un frontale che richiama la Fiat 126.

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Fiat Koala: in Francia rievocano la 126



Il richiamo alla 126 è evidente soprattutto nel frontale. I fari squadrati, inseriti in una superficie verticale, conferiscono al veicolo un aspetto semplice e riconoscibile. Anche il design del cofano rafforza il legame con l’utilitaria degli anni ’70, pur adattandosi alle proporzioni richieste da un’auto moderna.

Questo render sembra aver scelto un approccio diverso rispetto alla semplice riproposizione della Panda originale. Questa ipotetica “Koala” integra alcuni elementi della 126 senza replicarne l’intera carrozzeria. Anche il montante posteriore suggerisce questa parentela, mentre l’impostazione generale dà vita a un veicolo più grande, meglio rispondente alle esigenze contemporanee.

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Il paragone con il modello del passato è, di fatto, puramente stilistico. La 126 misurava poco più di tre metri in lunghezza, mentre per la futura elettrica di Fiat si ipotizza, sebbene non vi sia ancora nulla di ufficiale, una lunghezza vicina ai 3,7 metri. Una configurazione a cinque porte sarebbe inoltre coerente con il ruolo di utilitaria pratica, pensata per gli spostamenti quotidiani e l’uso familiare. Per ora, l’illustrazione di Jodry delinea una possibile identità estetica, ispirata a un’altra piccola Fiat rimasta impressa nella memoria collettiva degli automobilisti.

Questo rendering arriva proprio mentre Fiat inizia a diffondere alcuni dettagli sul progetto. Al Salone dell’Auto di Parigi, Arnaud Belloni ha confermato che è in corso lo sviluppo di un piccolo veicolo elettrico, tecnicamente imparentato con la nuova Citroën 2CV.

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Il dirigente ha tuttavia sottolineato che l’approccio stilistico sarà moderno, evitando un design esplicitamente rétro. Ciò suggerisce che il modello definitivo potrebbe differire dall’ipotesi che vi proponiamo in questo articolo. François Leboine, responsabile del design di Fiat, ha spiegato che il progetto si trova in una fase avanzata, sebbene Parigi non fosse la sede prevista per la sua presentazione. Il nome “Koala”, già registrato, si inserirebbe in una famiglia che comprende la Panda e la Grizzly.

Per quanto riguarda la tabella di marcia industriale, c’è un dato concreto: Stellantis ha annunciato che la produzione di questo veicolo elettrico inizierà nello stabilimento di Pomigliano d’Arco nel 2028.

Sebbene non si possa escludere una presentazione anticipata, non è stata ancora fissata una data ufficiale per il modello Fiat. Inoltre, non sono state diffuse informazioni su capacità della batteria, autonomia o prezzo; l’obiettivo del progetto è offrire un veicolo elettrico compatto e accessibile, che si collochi al di sotto della Grande Panda.