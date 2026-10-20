Alfa Romeo Junior 2027, gli aggiornamenti cambiano solo dove la tocchi

Alfa Romeo ha annunciato di aver ritoccato l’abitacolo della Junior per il model year 2027 e lo fa (letteralmente) dove si mette la mano. Pannelli porta con finitura soft-touch, similpelle nera e cuciture a contrasto grigie. Dopo le critiche sulla plastica un po’ troppo, come dire, sincera, il messaggio è chiaro.

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La Junior, che il marchio presenta come il proprio bestseller, è il centro della scena. I miglioramenti ai materiali valgono però per tutti gli allestimenti, e in giro per il listino si ritrovano anche soluzioni prese in prestito da Tonale, Giulia e Stelvio.

Cruscotto e console centrale ricevono finiture riviste, cioè proprio le superfici con cui guidatore e passeggeri hanno a che fare ogni giorno. La Sprint punta sul tessuto nero con il Biscione ricamato sugli schienali. Ti e Veloce giocano invece la carta del nero e rosso, tessuto e similpelle, con cuciture rosse. A richiesta arrivano i sedili sportivi Sabelt in Alcantara. La Luna Rossa, nel frattempo, vive di allestimento a parte: porta cerchi da 18 pollici neri lucidi, sedile del guidatore con regolazione elettrica a sei posizioni e scritte della serie dentro e fuori.

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Sulla dotazione di serie l’elenco è lungo, ma la sensazione del déjà-vu è forte. Navigazione con vista 3D e aggiornamenti online, telecamera posteriore a 180 gradi, cruise control adattivo, accesso senza chiave, sensori di parcheggio su tre lati e ricarica a induzione per lo smartphone. A maggio, per Sprint e Ti sul mercato italiano, buona parte di questa lista era già stata raccontata.

Il nuovo annuncio, con particolare riguardo al mercato tedesco, riordina la gamma e mette a registro i materiali. Tra gli optional ci sono cerchi da 19 pollici di nuovo disegno e un pacchetto tecnologico con fari a matrice di LED e impianto audio potenziato.

La meccanica della Junior non cambia. L’ibrida a trazione anteriore da 145 CV usa un benzina da 136 CV con il motore elettrico e un doppia frizione a sei rapporti. La Q4 aggiunge un elettrico sull’asse posteriore. Poi c’è la elettrica da 156 CV e, in cima, la Veloce a batterie da 280 CV. Quest’ultima conserva il differenziale autobloccante Torsen all’anteriore, assetto ribassato di 25 mm e cerchi da 20 pollici.