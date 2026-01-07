Alfa Romeo aumenta le immatricolazioni in Germania del 20,5% nel 2025

Nel 2025 Alfa Romeo ha registrato una crescita rilevante delle immatricolazioni in Germania, consolidando un trend già molto positivo. Dopo i risultati incoraggianti del 2024, il marchio italiano ha fatto segnare un ulteriore incremento del 20,5 per cento su base annua, ampliando in modo significativo la propria base clienti. Una performance che supera nettamente l’andamento del mercato automobilistico tedesco nel suo complesso, che secondo i dati dell’Autorità federale dei trasporti (KBA) si è fermato a una crescita contenuta dell’1,4 per cento rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, nel corso del 2025 sono state immatricolate in Germania 7.346 nuove vetture del biscione, confermando la capacità del brand milanese di rafforzare la propria presenza in uno dei mercati più competitivi d’Europa.

Forte crescita delle immatricolazioni in Germania per Alfa Romeo

In un confronto interno, l’Alfa Romeo Junior è diventata un bestseller nel suo primo anno completo sul mercato tedesco: il SUV compatto premium ha rappresentato circa la metà di tutte le nuove immatricolazioni della casa automobilistica. È stato seguito dai modelli SUV Stelvio (circa un quarto) e Tonale (circa il 15 per cento), nonché dalla berlina sportiva Giulia (circa il 10 per cento).

Alfa Romeo ha gettato le basi per proseguire il suo trend positivo nel 2026. Il lancio sul mercato della nuova Tonale, recentemente presentata, è imminente. Il SUV compatto è ordinabile da ottobre, mentre la versione diesel da novembre 2025. Le varianti 100 per cento elettriche della Junior continuano a supportare la trasformazione verso l’elettromobilità. La Giulia e la Stelvio Diesel. Inoltre, il marchio soddisfa la richiesta di molti automobilisti abituali di questa tecnologia di propulsione particolarmente economica. Ma anche gli Alfisti più sportivi potranno rallegrarsi: nel prossimo futuro saranno nuovamente disponibili le varianti Quadrifoglio della Giulia e della Stelvio, che vantano una potenza ben superiore ai 500 CV.

“Nel 2025, Alfa Romeo ha confermato ancora una volta il trend positivo che dura da anni. Puntando sullo stile italiano, sulla sportività e sulla passione, siamo riusciti ad aumentare ulteriormente le immatricolazioni in Germania. L’Alfa Romeo Junior ha svolto un ruolo significativo in questo successo, soddisfacendo il desiderio dei clienti di un’auto compatta sportiva ed elegante. Grazie a queste qualità, Junior si è immediatamente affermata come un bestseller all’interno della nostra gamma. E nel 2026, scalderemo ancora una volta i cuori degli Alfisti con nuovi modelli. Un momento clou sarà sicuramente l’attesissimo ritorno dei due modelli ad alte prestazioni, la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato Stellantis Premium Brands Germania.

La continua popolarità di Alfa Romeo tra gli appassionati di auto sportive ed esclusive non è stata evidente solo dai dati di immatricolazione dello scorso anno. Il marchio ha ottenuto costantemente ottimi risultati anche nei concorsi di design e nei sondaggi tra i lettori. In totale, la casa milanese ha ricevuto nove prestigiosi premi da riviste specializzate. Nel concorso “Best Cars” di ” auto motor und sport”, i modelli Giulia, Tonale e Stelvio hanno addirittura ottenuto una tripla vittoria.