Carlos Tavares, nuovo capitolo dopo Stellantis: ecco l’incarico che lo attende

Si profila un nuovo incarico per Carlos Tavares dopo la sua esperienza in Stellantis. Il Partito Socialista portoghese lo ha candidato a far parte di una commissione indipendente incaricata di vigilare sugli investimenti del Paese nel settore della difesa. A riportarlo è il quotidiano Público. Si tratterebbe del primo ruolo ricoperto dal manager dopo il suo addio al gruppo automobilistico.

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Carlos Tavares, sul tavolo il controllo di un piano da miliardi di euro

La commissione, denominata CAID, avrà il compito di monitorare le modalità di spesa dei fondi pubblici e l’avanzamento dei progetti finanziati. Tra questi rientrano i progetti sostenuti da SAFE, il programma europeo dedicato alla sicurezza e alla difesa. Il governo portoghese ha approvato la creazione di questo organismo il 21 maggio 2026.

Le somme oggetto di monitoraggio sono ingenti. Il 24 settembre, Lisbona ha approvato un accordo di prestito con la Commissione europea per un valore di 5,84 miliardi di euro. Non si tratta di sovvenzioni a fondo perduto; il Portogallo sarà infatti tenuto a restituire tali importi.

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Una parte sostanziale dei finanziamenti sarà destinata all’acquisto di tre fregate FREMM EVO da Fincantieri. Il costo dell’operazione è stimato in circa 3,9 miliardi di euro. L’accordo con l’Italia comprende anche il supporto operativo e il trasferimento tecnologico, con consegne previste tra il 2029 e il 2030. È previsto che le fregate rimangano in servizio per almeno trent’anni.

Il compito del CAID sarà quello di monitorare tali investimenti nel tempo, vigilando sull’impiego delle risorse e sull’avanzamento dei programmi. È all’interno di questo organismo che il Partito Socialista intende inserire Tavares, il quale sarà chiamato a mettere a disposizione le proprie competenze nel processo di supervisione.

Il suo ultimo incarico era terminato il 1° dicembre 2024. Quel giorno il consiglio di amministrazione di Stellantis aveva accettato le sue dimissioni con effetto immediato, chiudendo la sua esperienza alla guida del costruttore. Il ruolo prospettato è quello di membro dell’organismo di controllo, che avrà tra i programmi da seguire anche la commessa italiana per le tre fregate.