Villa La Massa Excellence 2026: le supercar vincitrici del Concorso d’Eleganza

Lo scorso weekend, in Toscana, è stata celebrata la bellezza delle automobili, con il concorso d’eleganza Villa La Massa Excellence, giunto alla quinta edizione. L’evento ha riunito vetture da sogno nell’incanto della struttura ricettiva alle porte di Firenze.

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A differenza di quello di Villa d’Este, che punta soprattutto sulle classiche, l’appuntamento con lo stile andato in scena alle porte di Firenze si focalizza sulle supercar di epoca moderna.

La cornice giusta è stata offerta da Villa La Massa, un gioiello ricettivo a 5 stelle, adagiato sull’Arno. A completare il set, con toni anch’essi scenografici, ci hanno pensato i colori dell’autunno, l’atmosfera unica della campagna toscana e un’ospitalità d’eccellenza.

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Courtesy Canossa

In totale sono state 43 le auto sportive protagoniste di questa nuova edizione di Villa La Massa Excellence, per contendersi i prestigiosi riconoscimenti. Sul field del giardino rinascimentale dell’hotel si sono ritrovate tutte insieme hypercar, few-off, modelli tailor made, restomod e auto da corsa. Il risultato? Uno spettacolo su quattro ruote di sublime seduzione.

A vincere la Coppa d’Oro Villa La Massa, ossia il Best of Show, è stata una Dallara Stradale del 2025. Questa vettura è stata scelta dalla giuria perché ritenuta un concentrato di tecnologia e di soluzioni tecniche da corsa, prestate all’uso stradale e frutto di una costruzione artigianale.

Il premio Villa La Massa’s Choice, assegnato direttamente dagli organizzatori del concorso, è andato invece a una splendida Ferrari F80 completamente customizzata dal reparto Tailor Made della casa di Maranello. Segue l’elenco completo delle auto premiate.

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Trofei e vincitori di Villa La Massa Excellence 2026

Courtesy Canossa

Categoria Evoluzione:

Primo classificato:

2006 – Ferrari 599 GTB Fiorano

2006 – Ferrari 599 GTB Fiorano Secondo classificato:

2017 – Ferrari F12tdf

2017 – Ferrari F12tdf Terzo classificato:

2019 – Bentley Continental GT Number 9 Edition by Mulliner

Categoria Innovazione:

Primo classificato: 2025 – Dallara Stradale

Secondo classificato: 2024 – Ferrari Daytona SP3

Terzo classificato: 2002 – Bentley Continental R Mulliner

Categoria Restomod:

Primo classificato: 2020 – Touring Superleggera Sciàdipersia Cabriolet

Secondo classificato: 2013 – Jaguar F-Type

Terzo classificato: 2018 – ARES Panther Progetto Uno

Categoria Racing Heritage

Primo classificato: 1989 – Porsche 959 “Evo Dakar”

Secondo classificato: 1995 Porsche 911 Carrera RS Club Sport (993)

Terzo classificato: 2006 – Maserati MC12

Best of Show – Villa La Massa Coppa d’Oro:

2025 Dallara Stradale

Premi speciali

Longest Ownership:

2006 – Spyker C8

Highest Mileage:

2019 – Bentley Continental GT Number 9 Edition by Mulliner

Longest Drive:

2001 – Maserati 3200 GT “Assetto Corsa”

Villa La Massa’s Choice:

2026 – Ferrari F80

People’s Choice:

2024 – Ferrari Daytona SP3

Children’s Choice:

2021 – Ferrari F8 Tributo

Fonte | Canossa