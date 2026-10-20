Lancia nelle Cévennes con nove equipaggi: la Ypsilon cerca un altro successo

Dalla Delta alla Ypsilon: reduce da un piazzamento a podio e con il campionato ancora apertissimo, Yoann Bonato torna sulle strade del Campionato di Francia Rally in occasione del Critérium des Cévennes, penultimo appuntamento della stagione. Affiancato dal copilota Benjamin Boulloud, il pilota del team Trajectus Motorsport si rimette al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, puntando a un risultato che gli permetta di arrivare nelle migliori condizioni possibili al gran finale di stagione, previsto per novembre.

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La fiducia arriva anche dal Tour de Corse Historique, dove Bonato ha centrato il podio alla prima partecipazione, guidando una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione. Ora cambia la vettura, ma resta la necessità di trovare subito il ritmo su strade che concedono pochi margini.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, tre equipaggi sulle strade delle Cévennes

La 67ª edizione propone tre giorni di gara e oltre 200 chilometri cronometrati, alternando prove diurne e notturne. Il passaggio più impegnativo sarà la speciale “5 Cols”: 53,58 chilometri, la distanza più lunga prevista quest’anno nel campionato. Ad attendere gli equipaggi ci sarà poi l’arrivo a Montpellier.

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Bonato è ben consapevole dell’importanza di questo appuntamento e non nasconde le proprie intenzioni. “Siamo nel ruolo di chi insegue”, ha spiegato, sottolineando che ci sarà ben poco spazio per un approccio cauto e misurato. L’obiettivo, condiviso da Boulloud e dall’intera squadra, è vincere domenica, mantenendo così vive le ambizioni di conquistare il titolo. La preparazione, la concentrazione e la capacità di gestire condizioni variabili saranno fondamentali, in particolare durante le prove speciali che si svolgeranno al buio.

Al via saranno presenti anche altre due Ypsilon Rally2 HF Integrale. Yohan Rossel, protagonista determinante per la conquista del titolo WRC2 riservato ai Team da parte di Lancia Corse HF, gareggerà con la vettura numero 1, affiancato dal copilota Alexis Maillefert. Al volante della vettura numero 9 ci saranno invece Jean-Renaud Marchal ed Ewen Leenhardt.

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La presenza del marchio include anche quattro vetture Ypsilon HF Rally4. Gli equipaggi saranno composti da Lucas Guyot e Thomas Vanbutsel, Benjamin Rico ed Emeline Vo Dinh, Patrick Benne e Manon Perrin, e Franck Badel ed Emilie Perrinaud. Nella categoria FR6, saranno schierati due esemplari di Ypsilon HF Racing, affidati agli equipaggi formati da Enzo Noel Deslandes e Clément Soy, e da Hugo Raffy e Clarisse Gaiot.

Il programma offrirà inoltre l’opportunità di vivere il mondo dei rally al di fuori dell’ambito competitivo. L’attrice Audrey Lamy parteciperà all’iniziativa “Ça va trop VIP”, a bordo di una Lancia Ypsilon HF Racing. Sarà affiancata da Jérôme Degout, che la guiderà alla scoperta di questa disciplina. La sua partecipazione avverrà al di fuori della classifica ufficiale, mentre gli equipaggi iscritti si sfideranno nelle prove speciali di uno degli eventi più attesi del calendario francese.