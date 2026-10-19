Leapmotor si scatena a Hockenheim: C10 DYNAMIC e T03 CITY rubano la scena

Leapmotor ha scelto l’e4-Testival dell’Hockenheimring per mostrare due nuove interpretazioni della propria gamma. Durante l’evento, tenutosi dal 16 al 18 ottobre, hanno debuttato la C10 DYNAMIC e la T03 CITY, entrambe realizzate con lo specialista tedesco Irmscher. Il fine settimana ha portato anche un riconoscimento alla B05, premiata come migliore elettrica compatta nell’ambito del “Best in Class”.

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Leapmotor C10 DYNAMIC: due motorizzazioni e assetto ribassato

Questi nuovi modelli sono destinati al mercato tedesco e proseguono la collaborazione con Irmscher, avviata in precedenza con la iC10. La C10 DYNAMIC ne seguirà le orme all’inizio del 2027, con una produzione limitata a un totale di 500 unità.

La gamma comprende una versione a trazione posteriore “Long Range” da 299 CV e una variante elettrica a trazione integrale da 571 CV. In Germania, i prezzi di listino consigliati (IVA inclusa) partono rispettivamente da 49.500 euro e 52.500 euro.

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L’intervento di Irmscher riguarda sia l’estetica che l’assetto del veicolo. Il paraurti anteriore è stato arricchito con un nuovo componente, mentre al posteriore spicca uno spoiler ridisegnato. L’altezza da terra è stata ridotta di 30 millimetri, con ruote e pneumatici specificamente adattati a questa nuova configurazione.

I cerchi da 20 pollici “Hydra Star” rappresentano uno degli elementi più distintivi di questo allestimento. L’esterno è impreziosito da pellicole decorative e da un badge posteriore esclusivo. Le colorazioni disponibili includono il “Light White” e il “Tundra Grey”, tonalità più chiare rispetto a quelle proposte per il precedente modello iC10. All’interno dell’abitacolo si trovano tappetini in velluto con dettagli rossi e una targhetta numerata in alluminio che identifica ogni singolo esemplare della serie.

La T03 CITY adotta un approccio differente, concentrandosi sulla personalizzazione di questa piccola vettura elettrica. Il pacchetto include cerchi da 16 pollici neri e rossi, pneumatici specifici, un badge laterale e una pellicola per la carrozzeria. L’abitacolo è dotato di tappetini in velluto con rinforzi protettivi e cuciture decorative.

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Il kit può essere installato direttamente dalla concessionaria ed è già ordinabile presso i partner Leapmotor che aderiscono a questa iniziativa in Germania. L’obiettivo dichiarato è quello di rivolgersi, in particolare, a un pubblico più giovane.

Presso il circuito di Hockenheimring, il marchio, in collaborazione con AVAG, ha inoltre organizzato prove su strada e in pista, mettendo a disposizione quattro esemplari di B05 e due di B10 DYNAMIC, personalizzati da Irmscher.

Il riconoscimento ottenuto dal B05 è stato conferito dalla rivista electricar, in collaborazione con l’Institute for New Mobility, per premiare l’innovazione, la qualità e il potenziale di crescita. A ritirare il premio è stato Michael Haug, responsabile marketing di Leapmotor Germania.

Haug ha inoltre delineato un obiettivo commerciale per il 2026: superare le 20.000 unità vendute nel Paese, a soli due anni dal debutto del marchio sul mercato. Per l’azienda, gli eventi che prevedono prove su strada rappresentano un’opportunità per far conoscere meglio i propri modelli.