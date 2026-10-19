Leapmotor B05: è ufficiale l’avvio della produzione a Saragozza

Si amplia la presenza produttiva di Lepmotor in Europa. Il costruttore cinese di casa Stellantis ha infatti ufficialmente annunciato ciò che era già comunque di dominio pubblico da qualche giorno, ovvero l’avvio della produzione della nuova Leapmotor B05 a Saragozza. L’ufficialità segue all’annuncio dell’avvio della produzione del SUV B10; si tratta, quindi, del secondo modello prodotto da Leapmotor a Saragozza.

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Si apre così quello che Leapmotor definisce “un nuovo capitolo nell’impegno a lungo termine dell’azienda in Europa”. L’avvio della produzione della Leapmotor B05 è stato annunciato appena tre giorni dopo l’annuncio dell’avvio della produzione del SUV B10. Allo steso tempo viene confermato il ruolo strategico del sito Stellantis di Saragozza nello sviluppo industriale, su scala europea, di Leapmotor International.

Si comprende come con l’avvio della produzione della Leapmotor B05, il costruttore si appresta ad espandersi con un approccio che va oltre la localizzazione di un singolo modello. Si ampliano quindi le capacità produttive in Europa continuando a rendere la tecnologia e l’innovazione sempre più accessibili anche per i clienti europei del marchio.

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Con la produzione della Leapmotor B05 a Saragozza il costruttore cinese unisce tecnologia globale con la produzione localizzata in Europa

L’avvio della produzione della nuova Leapmotor B05 a Saragozza rende concreto un approccio tipico di Leapmotor, quello che combina lo sfruttamento della tecnologia avanzata a rapida innovazione con le capacità industriali locali. Unendo l’esperienza di Leapmotor nella mobilità elettrica e nello sviluppo di prodotti, sfruttando il know-how europeo, la scala industriale e gli standard qualitativi della produzione Stellantis in Europa l’avvio della produzione della B05 rappresenta un passo in avanti fondamentale.

La tecnologia globale di Leapmotor si fa realtà industriale con l’avvio della produzione spagnola della Leapmotor B05. In questo senso il costruttore cinese vuole costruire in Europa per far parte di ecosistema industriale europeo già consolidato sfruttando le competenze locali del personale qualificato, dei fornitori presenti in loco e dei processi produttivi già collaudati. Si concretizza sempre di più la visione di Leapmotor per la quale diventare un costruttore automobilistico globale significa far parte degli ecosistemi industriali ed economici delle aree produttive dove opera, avvicinando sempre di più la produzione ai clienti. Allo stesso tempo lo stabilimento di Saragozza diviene espressione sempre più concreta dell’approccio “locale per il locale”; “l’introduzione di un secondo modello a marchio Leapmotor a Saragozza sottolinea l’importanza strategica dello stabilimento per il nostro sviluppo industriale europeo”, ha ammesso Danilo Annese che è il nuovo CEO di Leapmotor International. Ciò sottolinea anche il potenziale, nel lungo termine, della collaborazione sempre più consistente fra Leapmotor e Stellantis.