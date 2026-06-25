Leapmotor B10 Dynamic: assetto ribassato, look esclusivo e 434 km di autonomia

La Leapmotor B10 Dynamic arriva nelle concessionarie in Germania con l’obiettivo di dare un carattere più deciso alla proposta elettrica del marchio. SI tratta di un’edizione speciale limitata a 500 esemplari, nata dalla collaborazione con Irmscher, nome storico tedesco nel mondo della personalizzazione. I primi clienti hanno già ricevuto le vetture, segnando così l’avvio concreto di un progetto pensato per chi vuole un’elettrica accessibile, ma meno anonima.

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La serie limitata Leapmotor B10 Dynamic abbassa l’assetto, aggiunge dettagli Irmscher e offre 434 km WLTP

Il punto di partenza è la B10 Pro Max Design, versione completamente elettrica lanciata in Germania alla fine dello scorso anno. Per Leapmotor, la B10 è uno dei modelli chiave nella strategia di crescita europea: un’auto pensata per unire tecnologia, connettività, prezzo competitivo e una filosofia progettuale vicina all’utente.

Sotto la carrozzeria lavora un motore da 160 kW, pari a 218 CV, alimentato da una batteria da 67,1 kWh. L’autonomia dichiarata nel ciclo combinato WLTP arriva fino a 434 km, un valore che colloca il modello in una fascia interessante per chi cerca un’elettrica da usare ogni giorno senza troppe rinunce.

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Leapmotor B10 Dynamic, però, vuole aggiungere qualcosa in più sul piano del carattere. L’assetto ribassato di 30 millimetri e i cerchi in lega da 19 pollici con design “Hydra Star” cambiano subito la presenza su strada della vettura. Le doppie razze curve danno un’immagine più sportiva, ma l’intervento non si ferma al look. La nuova messa a punto promette una risposta dello sterzo più pronta, meno rollio e una guida più diretta, aspetti pensati per rendere la B10 più piacevole anche nei percorsi extraurbani.

Dal punto di vista estetico, Leapmotor ha scelto una strada sobria ma riconoscibile. Leapmotor B10 Dynamic può essere ordinata nelle tinte Grigio Tundra, Bianco Chiaro e Argento Galassia. Lo spoiler sul tetto, verniciato in tinta con la carrozzeria, rafforza l’immagine sportiva, mentre la livrea dedicata aggiunge dettagli specifici senza appesantire il design generale.

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Anche l’abitacolo porta i segni della collaborazione con Irmscher. I tappetini con ricamo dedicato, le cuciture decorative e la targhetta in alluminio con numero progressivo ricordano subito che si tratta di una serie limitata. Sono dettagli piccoli, ma utili a dare alla vettura un’identità più personale.

Martin Resch, CEO di Leapmotor Germany, ha sottolineato come la B10 Dynamic unisca la moderna piattaforma elettrica del marchio a un’immagine più sportiva e distintiva. Sulla stessa linea Günther Irmscher, che vede nel modello un equilibrio tra mobilità accessibile e stile individuale.

Il prezzo consigliato in Germania è di 39.000 euro, IVA inclusa. I clienti privati potranno inoltre accedere agli incentivi governativi per i veicoli elettrici, se in possesso dei requisiti previsti. Dopo il progetto iC10, la B10 Dynamic conferma il legame sempre più stretto tra Leapmotor e Irmscher, una collaborazione che sembra destinata a proseguire con nuovi sviluppi.