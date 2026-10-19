Nuova Alfa Romeo Giulietta, il render fa sognare gli alfisti: ma Ficili indica un’altra strada

La nuova Alfa Romeo Giulietta immaginata da Restomod GT presenta le proporzioni che molti alfisti vorrebbero rivedere: una carrozzeria slanciata e vicina al suolo, una configurazione a cinque porte e passaruota muscolosi. L’autore di questo progetto digitale ha condiviso i rendering sui social media, traendo ispirazione dal linguaggio stilistico del concept Cuorerosso. Si tratta di un’iniziativa personale, priva di legami ufficiali con Alfa Romeo; peraltro, recenti dichiarazioni di Santo Ficili lasciano intendere che il modello di serie adotterà un approccio differente.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Giulietta: un render la interpreta molto sportiva ma la realtà sarà diversa

Le immagini ritraggono una compatta di colore rosso, caratterizzata da un frontale affilato e appuntito, dominato dal tipico “scudetto” che ospita il Biscione. I gruppi ottici sono sottili e allungati, mentre le prese d’aria inferiori si estendono lungo il paraurti, affiancate da tre piccole aperture su ciascun lato. Il cofano presenta nervature marcate che convergono verso il centro.

Di profilo, il design mantiene la classica impostazione da hatchback. La linea del tetto digrada dolcemente verso la coda, le maniglie delle portiere anteriori sono a filo con la carrozzeria e la superficie vetrata si restringe procedendo verso il posteriore. Grandi cerchi scuri, con una finitura color bronzo, riempiono i passaruota, mentre un discreto richiamo al Tricolore italiano appare sugli specchietti retrovisori.

Advertisement

Al posteriore, Restomod GT ha optato per fanali con elementi luminosi circolari sempre in stile Cuorerosso, la scritta “Alfa Romeo” al centro e uno spoiler posizionato sopra il lunotto. Dal lato destro del paraurti emerge una coppia di terminali di scarico affiancati. Si tratta di scelte puramente stilistiche, legate a questo concept digitale, che non offrono indicazioni sui propulsori che potrebbero equipaggiare un eventuale modello di produzione.

Il design piacerà probabilmente a chi attende un’erede diretta della Giulietta, un’auto che, a oggi, non è mai stata sostituita da un modello con caratteristiche analoghe. Il progetto ufficiale, tuttavia, sembra destinato a trovare un equilibrio di natura diversa.

Parlando da Parigi, Santo Ficili ha spiegato che il segmento delle auto compatte va ripensato, tenendo conto delle dimensioni, dell’altezza da terra e dello spazio necessario per le batterie. L’amministratore delegato ha inoltre osservato che i clienti richiedono una posizione di guida più rialzata.

Advertisement

Di conseguenza, il futuro veicolo si collocherà probabilmente a metà strada tra una compatta di segmento C e un SUV di segmento C, senza però diventare un SUV a tutti gli effetti. Alla luce di queste considerazioni, una Giulietta compatta e dal profilo ribassato, come quella mostrata nei rendering, appare piuttosto improbabile.