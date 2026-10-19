Ferrari sul podio a Barcellona con la 499P nel FIA WEC 2026

La Ferrari 499P, dopo alcune prestazioni meno brillanti del solito, è tornata sul podio nel FIA WEC (World Endurance Championship). Il risultato è stato messo a segno nella sfida spagnola andata in scena nelle scorse ore sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Qui si è disputato il penultimo appuntamento stagionale della serie.

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Per la casa di Maranello un terzo posto al traguardo, con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. I tre hanno guadagnato il gradino più basso del podio, con la vettura numero 50 di AF Corse. Due posizioni più indietro è giunta la Ferrari 499P numero 83, iscritta dallo stesso team e condotta dai piloti ufficiali del “cavallino rampante” Yifei Ye e Phil Hanson.

Gara difficile invece per la numero 51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado, costretti ad accontentarsi del quindicesimo posto al traguardo: non proprio il massimo. Quella di ieri è stata la prima apparizione del FIA WEC a Barcellona. L’evento è stato abbracciato in modo caloroso dal pubblico. In totale si sono registrate 55.511 presenze in tribuna nell’arco del fine settimana.

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La sfida spagnola è stata resa più difficile dalle condizioni ambientali. I piloti sono scattati dalla griglia di partenza con pista bagnata. Nelle fasi iniziali le 3 Ferrari 499P si sono rese protagoniste di un’ottima risalita. Poi le hypercar del “cavallino rampante” si sono messe stabilmente nelle posizioni ai piedi del podio, ma nel finale Fuoco è riuscito con la numero 50 a conquistare il terzo posto, patendo un distacco di 39″725 dal capofila.

Quinta alla bandiera a scacchi, come anticipato, è giunta la Ferrari 499P numero 83, grazie al lavoro di Ye nella fase centrale e di Kubica negli ultimi turni. Qualche difficoltà nella seconda metà di gara ha fatto invece scivolare la vettura numero 51 fuori dalla zona punti, con Alessandro Pier Guidi che ha tagliato il traguardo in quindicesima piazza.

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Con il risultato di ieri, la casa di Maranello si porta a 130 punti nel Campionato del Mondo Costruttori, con un distacco di 82 lunghezze dalla vetta. Nel Mondiale Piloti, invece, l’equipaggio di Fuoco-Molina-Nielsen sale in sesta posizione a quota 69, mentre Giovinazzi-Calado-Pier Guidi sono ottavi con 59 punti. Hanson-Ye-Kubica si collocano più indietro, con 41 punti, fuori dalla top ten.

Ora si guarda al prossimo appuntamento del FIA WEC 2026, che andrà in scena a Monza, sulla distanza delle 6 ore, quando le lancette del tempo segneranno la giornata di domenica 8 novembre. Per Ferrari sarà la gara di casa.

Fonte | Ferrari