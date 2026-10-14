Leapmotor B05 le offerte di ottobre 2026 per la compatta elettrica da 218 CV

Leapmotor propone in offerta la sua B05 in Italia due batterie e due allestimenti, con promozioni valide fino al 31 ottobre 2026. La compatta elettrica punta su un motore da 218 CV e su un’autonomia che arriva a 482 chilometri nel ciclo WLTP. Le offerte cambiano in base alla versione, alla configurazione e al tipo di cliente: ai prezzi per i privati si affianca infatti una proposta con importi IVA esclusa.

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Leapmotor B05 prezzi e caratteristiche delle versioni Life e Design

La B05 Life con batteria da 56,2 kWh offre 401 chilometri di autonomia omologata e un consumo dichiarato di 15,8 kWh ogni cento chilometri. Lo scatto da zero a cento richiede 6,7 secondi. La ricarica in corrente continua raggiunge una potenza massima di 140 kW, mentre il passaggio dal 30 all’80% viene indicato in sedici minuti.

Con carrozzeria Metallic Black, nella configurazione proposta, questa versione è offerta a 24.800 euro, con colore incluso ed easyWallbox compresa. La promozione è riservata ai clienti privati che effettuano una permuta o una rottamazione, entro la scadenza prevista, e non è cumulabile con altre iniziative.

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Chi cerca una maggiore autonomia può scegliere la Life da 67,1 kWh. La percorrenza WLTP sale a 482 chilometri, mantenendo i 218 CV e l’accelerazione dichiarata in 6,7 secondi. La potenza massima di ricarica raggiunge 174 kW e il passaggio dal 30 all’80% richiede diciassette minuti. Il consumo combinato omologato è di 15,9 kWh ogni cento chilometri.

Questa Life viene proposta a 26.400 euro anziché 30.400 euro. Per la Design, dotata della stessa batteria e di rivestimenti in ecopelle Shadow Grey, il prezzo promozionale è di 28.400 euro, contro un listino di 32.400 euro. Entrambe includono easyWallbox e richiedono permuta o rottamazione da parte di clienti privati.

Separata dalle offerte precedenti è la proposta LeapLease per professionisti sulla Life da 56,2 kWh, indicata a 18.278 euro più IVA. Il leasing prevede un primo canone anticipato di circa 6.760 euro più IVA, seguito da trentacinque canoni mensili di 179 euro più IVA. Il valore di riscatto è di 10.061 euro più IVA, con TAN fisso del 6,99% e TAEG del 9,57%.

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La durata contrattuale è di trentasei mesi. In caso di restituzione o sostituzione, il superamento dei trentamila chilometri comporta un addebito di cinque centesimi per chilometro eccedente.