Stellantis cambia i vertici in Francia: Fiat e Lancia sotto la stessa guida, nuovo direttore per Alfa Romeo

Stellantis sta riorganizzando la gestione di cinque marchi sul mercato francese. A partire dal 2 novembre 2026, Édouard George assumerà la responsabilità di DS Automobiles France, affiancandola al suo attuale ruolo presso Citroën France.

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Guillaume de la Giraudière, attualmente direttore di Fiat France, prenderà in carico anche la guida di Lancia France. Invece Quentin Ghestemme è stato nominato responsabile di Alfa Romeo. Questo riassetto pone due coppie di marchi sotto una direzione condivisa, mentre l’Alfa Romeo disporrà di un proprio responsabile dedicato.

Stellantis France, tre manager per coordinare cinque marchi

Stellantis indica come obiettivo una maggiore efficienza operativa, mantenendo per ogni marchio identità, posizionamento e strategia commerciale specifici. La condivisione delle responsabilità dirigenziali dovrà accompagnarsi a una gestione capace di rispettare le differenze tra le rispettive offerte.

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Per Édouard George, questo nuovo ruolo amplia il perimetro delle sue attuali responsabilità in Citroën. A partire dal prossimo mese, egli si occuperà anche di DS Automobiles, coordinando le esigenze di entrambi i marchi e gestendo le rispettive reti di concessionari.

Guillaume de la Giraudière assume un incarico analogo: oltre a guidare Fiat France, sarà ora a capo di Lancia France, con l’obiettivo di sostenere la crescita commerciale di entrambi i brand. Nel frattempo, Quentin Ghestemme assumerà la guida di Alfa Romeo sul mercato francese.

Secondo Stellantis, questo riassetto organizzativo mira a semplificare le interazioni con i clienti e le concessionarie. Il gruppo intende inoltre valorizzare al meglio le competenze commerciali, di marketing e operative già esistenti, rafforzando al contempo il coordinamento con le divisioni europee e globali.

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La transizione riguarda sia l’assegnazione dei ruoli, sia le modalità di collaborazione tra i team francesi e il resto dell’azienda. L’obiettivo dichiarato è creare una struttura più agile, capace di supportare in modo più efficace le reti di concessionari e l’attuazione dei programmi specifici di ciascun marchio.

Nel congratularsi con George, Ghestemme e de la Giraudière, Xavier Duchemin, direttore di Stellantis France ha sottolineato la loro profonda conoscenza dei marchi, della rete di concessionari e del mercato locale: competenze su cui il gruppo conta per affrontare le sfide commerciali che lo attendono. Duchemin ha inoltre espresso la propria gratitudine ad Alain Descat, che ha supervisionato lo sviluppo di Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles in Francia.

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Ha riconosciuto il contributo di Descat al consolidamento di questi tre marchi, lodandone la dedizione, la professionalità e l’energia. Descat rimarrà all’interno di Stellantis, sebbene l’annuncio relativo a queste nomine non abbia specificato quale sarà il suo prossimo incarico nel gruppo.