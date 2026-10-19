Fiat Grizzly, avvistata in versione economica: ecco il SUV nella sua veste più essenziale

Fiat Grizzly è stata nuovamente avvistata su strada, questa volta in una veste più essenziale rispetto alle versioni presentate al Salone dell’Auto di Parigi. Le fotografie scattate da Walter Vayr, del team Gabetz Spy Unit, ritraggono un esemplare di colore bianco privo di camuffature, che presenta dettagli tipici di un allestimento d’ingresso. Sul portellone posteriore spicca la scritta “Hybrid”.

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Fiat Grizzly: avvistata anche una versione ibrida con allestimento base

A distinguere l’esemplare sono soprattutto le finiture. Maniglie e specchietti neri accompagnano le protezioni scure dei passaruota, delle fiancate e dei paraurti. Anche il tetto è bianco, mentre le ruote presentano elementi geometrici chiari su fondo nero. L’insieme mantiene il carattere squadrato della Grizzly, pur rinunciando agli accostamenti più ricercati delle configurazioni superiori.

Il design complessivo mantiene le forme squadrate tipiche del Grizzly, rinunciando però agli elementi estetici più ricercati presenti nelle versioni di fascia superiore. Fiat Grizzly: un design pensato per la famiglia, con richiami alla Grande Panda. La vista laterale mette in risalto la linea del tetto quasi orizzontale, il profilo pulito dei finestrini e le superfici scolpite delle portiere. Sul montante posteriore è visibile un piccolo emblema con la scritta “Grizzly” e il disegno stilizzato di un orso.

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Questi dettagli, insieme alle forme geometriche già osservate sulla Grande Panda, inseriscono il modello nel nuovo linguaggio stilistico della famiglia Fiat. Al posteriore, una fascia nera collega i gruppi ottici; al centro trova posto il logo FIAT, mentre sul portellone si confronta la scritta “Grizzly”. I fanali presentano una grafica a segmenti orizzontali, affiancati da due elementi verticali rossi che incorniciano la parte inferiore della carrozzeria.

Fiat Grizzly misura 4,39 metri e offre un bagagliaio da 545 litri. La Fastback, lunga 4,49 metri, arriva invece a 608 litri, conservando una sagoma posteriore più inclinata. La gamma comprende benzina da 100 CV con cambio manuale a sei marce, ibrido da 145 CV con automatico a sei rapporti ed elettrico. Per quest’ultimo Fiat indica una batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia WLTP.

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Il prezzo d’ingresso comunicato è indicativo: circa 20.000 euro, sia per Grizzly sia per Grizzly Fastback. Non corrisponde quindi al prezzo dell’esemplare ibrido fotografato, ancora da definire nel listino completo. Gli ordini europei apriranno il 5 gennaio 2027, con tutte le motorizzazioni disponibili fin dal lancio.