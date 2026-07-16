Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, ecco chi sono le rivali da battere

Come ormai avrete capito tutti la nuova Fiat Grizzly arriverà sul mercato in due versioni molto diverse tra loro. La prima avrà la forma più classica di un SUV, con un’impostazione pensata soprattutto per le famiglie e per chi cerca spazio e praticità. La seconda sarà la Grizzly Fastback, più bassa e slanciata, con un profilo che punta maggiormente sullo stile.

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Fiat Grizzly e Fastback sfidano C3 Aircross, Duster, Arkana e 408: ecco dimensioni, posizionamento e rivali delle nuove Fiat

Entrambe, però, dovranno farsi largo in settori già pieni di concorrenti affermati. In questi casi il prezzo conta, così come contano le motorizzazioni, ma non meno importanti sono le dimensioni. Basta qualche centimetro in più o in meno per cambiare la percezione dell’auto, lo spazio a bordo, la capacità del bagagliaio e la facilità con cui la si utilizza ogni giorno.

La Fiat Grizzly SUV dovrebbe essere lunga circa 4,40 metri. Una misura che la porta molto vicina alla Citroën C3 Aircross, che raggiunge 4.395 millimetri, e alla Opel Frontera, lunga 4.385 millimetri. La Dacia Duster è leggermente più corta, fermandosi a 4.343 millimetri, mentre la Renault Symbioz arriva a 4.413. Più grande la Dacia Bigster, che con 4.570 millimetri si spinge verso una fascia superiore.

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Le rivali più immediate sembrano quindi essere C3 Aircross, Frontera e Duster, tutte vetture che puntano su spazio, semplicità d’uso e prezzi relativamente accessibili. La Grizzly dovrà inserirsi proprio lì, cercando di offrire un abitacolo comodo senza diventare troppo ingombrante nel traffico cittadino. Per capire quanto sarà davvero spaziosa bisognerà però attendere i dati su passo, larghezza e altezza, che Fiat non ha ancora comunicato.

Diverso il discorso per la Fiat Grizzly Fastback, che dovrebbe misurare circa 4,50 metri. In questo caso il confronto riguarda modelli dal profilo più filante, come Renault Arkana, lunga 4.568 millimetri, Citroën C4 X, che arriva a 4.600, e Peugeot 408, la più grande del gruppo con 4.687 millimetri.

La Volkswagen Taigo è invece molto più compatta, con 4.266 millimetri, mentre la Cupra Formentor si ferma a 4.451. La Fiat Grizzly Fastback dovrebbe quindi trovare posto a metà strada, senza essere piccola come alcuni crossover coupé ma nemmeno lunga quanto le fastback di categoria superiore.

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Entrambe saranno prodotte nello stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco. La vicinanza con l’Europa e i buoni collegamenti logistici rendono il sito particolarmente adatto a servire diversi mercati. Molto, però, dipenderà ancora da ciò che Fiat non ha svelato: spazio interno, capacità del bagagliaio, dotazioni e soprattutto prezzi.