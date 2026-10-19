Fiat Koala: la casa torinese è pronta a svelare la gemella della Citroën 2 CV

Fiat Koala potrebbe essere il nome del prossimo veicolo elettrico di piccole dimensioni del marchio italiano. A riportarlo è Autocar, che correda l’indiscrezione con un render della futura city car, non basata su immagini ufficiali. Sebbene l’esistenza del progetto sia confermata, Fiat non ha ancora svelato il design definitivo né ufficializzato il nome commerciale.

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Fiat Koala: il progetto a buon punto, ma senza un ritorno allo stile della Panda originale

L’auto è pensata per affiancare la Pandina con motore a combustione interna, offrendo un’alternativa elettrica nel segmento più accessibile della gamma del marchio. Il nome “Koala” è stato registrato dal costruttore; a rivelarlo è stato Arnaud Belloni durante il Salone dell’Auto di Parigi, citandolo insieme a “Panda” e “Grizzly”. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che tale nome sia stato assegnato proprio a questo modello.

La base tecnica sarà condivisa con la futura Citroën 2CV, veicolo presentato come concept a Parigi e il cui arrivo sul mercato è previsto per il 2028. Il modello si basa su una nuova piattaforma di Stellantis dedicata ai veicoli elettrici di piccole dimensioni, sulla quale Fiat sta attualmente sviluppando più di un modello.

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Belloni ha spiegato che il marchio sta sviluppando diversi veicoli basati su questa architettura. Il primo sarà una vettura compatta, tecnicamente derivata dal progetto 2CV, ma caratterizzata da un’interpretazione unica. Il dirigente ha promesso un “effetto sorpresa”, senza però fornire dettagli su dimensioni, specifiche della batteria o prezzi.

François Leboine, responsabile del design di Fiat, ha fornito ulteriori chiarimenti sullo stato di avanzamento del progetto, dichiarando ad Autocar che questo ha raggiunto un livello di maturità paragonabile a quello del concept Citroën. Il marchio ha semplicemente scelto di attendere un’occasione diversa per svelarlo.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio rinnovamento del segmento d’accesso della gamma Fiat, attualmente presidiato dalla Pandina e dalla 500. A seguito dell’ampliamento dell’offerta con la Grande Panda e la Grizzly, Fiat punta a tornare a concentrarsi su automobili di piccole dimensioni e dal prezzo accessibile.

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Il progetto tiene inoltre conto delle nuove normative europee relative alle cosiddette “E-car”, una categoria pensata per promuovere veicoli elettrici con una lunghezza inferiore ai 4,2 metri. Tale quadro normativo, che trae ispirazione dal concetto giapponese delle “kei car”, è ancora in attesa di approvazione. L’obiettivo è consentire ai costruttori di contenere i costi, rendendo così questi veicoli accessibili a un pubblico più vasto.

Per quanto riguarda il design, Belloni ha escluso una riproposizione nostalgica dei precedenti modelli Panda. La futura city car seguirà una strada diversa da quella della Citroën 2CV: pur potendo integrare alcuni elementi familiari, non si tratterà di un modello dallo stile esplicitamente rétro.

Tra le fonti di ispirazione citate da Leboine figura “Ippo”, il progetto vincitore di una votazione pubblica nell’ambito di un concorso Fiat rivolto agli studenti universitari italiani. La sua forma squadrata richiama lo spirito della Panda, sebbene il centro stile abbia attinto idee anche da altre proposte, come “Lumo Su Misura” e “Fizz”.

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Sette studenti hanno ottenuto un tirocinio presso il centro stile e, di questi, quattro collaborano ancora oggi con l’azienda. Leboine ha sottolineato come alcune delle loro intuizioni abbiano influenzato i modelli Fiat attualmente in fase di sviluppo. La data della presentazione ufficiale, le specifiche tecniche e il nome definitivo di questo piccolo veicolo elettrico non sono ancora stati resi noti.

Nel frattempo, per quanto concerne i modelli dotati di motore a combustione interna (ICE), Gaetano Thorel ha ribadito l’importanza di continuare a offrire soluzioni accessibili ai clienti Panda, attraverso una gamma diversificata di motorizzazioni.