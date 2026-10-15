Citroën 2 CV Concept: ora c’è un sito web dedicato ai 2 CV Lovers

Sono trascorsi pochi giorni dalla presentazione globale della Citroën 2 CV Concept al Salone dell’Auto di Parigi, quelli necessari al costruttore francese per mettere a disposizione dei fan, i cosiddetti 2 CV Lovers, una piattaforma digitale unica che in un sito web racchiude il concetto alla base di questo veicolo divenuto già iconico.

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Un progetto che non vuole rappresentare soltanto una vetrina di prodotto, visto che la piattaforma offre un’esperienza fortemente immersiva, utile per invitare chi si approccia al sito web a immergersi nel mondo straordinario della Citroën 2 CV Concept.

Citroën reinventa l’eterna 2 CV e il nuovo sito web dedicato è un invito a vivere il modello dall’interno

Il concept proposto da Citroën reinventa lo spirito di libertà di una vera e propria iconica generazionale come la 2 CV. La volontà di proseguire lungo questa direzione passa allora attraverso questo inedito sito web fortemente immersivo che permette di esplorare l’universo del modello, l’eredità ora reinterpretata e anche la filosofia che risiede alla base di un prodotto che è anche visione contemporanea di una mobilità che cambia.

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La piattaforma permette a chi si approccia al sito web di scoprire le diverse sfaccettature della Citroën 2 CV Concept, a cominciare dal suo design iconico ovvero dalla silhouette immediatamente riconoscibile. L’approccio ingegnoso nei confronti della semplicità passa per un propulsore ora esclusivamente elettrico che amplifica la visione ottimistica dell’auto. Dal momento che come ammette Citroën, la 2 CV rimane la vettura più collezionata al mondo e che tutti almeno una volta nella vita ne hanno incrociata una, mediante la sezione “2 CV Lovers” i visitatori del sito web potranno condividere ricordi, fotografie o aneddoti legati a questo iconico modello del costruttore francese. Allo stesso tempo la nuova 2 CV Concept prende vita mediante i contenuti esclusivi provenienti dallo stand del costruttore al Salone di Parigi dove è protagonista assoluta. Infine c’è la possibilità di esplorare lo shop dedicato al modello, poiché la 2 CV rappresenta da sempre anche un vero e proprio stile di vita con prodotti sperati al suo mondo. Per raggiungere il sito internet dedicato basta cliccare qui.