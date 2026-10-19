Peugeot E-208 GTi e RCZ, dai concept alla strada: i render immaginano due ritorni sportivi

Due dei modelli più interessanti tra quelli visti al Salone dell’Auto di Parigi, la Peugeot E-208 GTi e la RCZ sono diventate protagoniste di due progetti virtuali firmati da Kleber Silva. Il creatore digitale brasiliano, noto sui social media come KDesign AG, ha immaginato come i concept la E-T16 e la RCZ Vision potrebbero trasformarsi in veicoli destinati alla produzione in serie.

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Peugeot E-208 GTi e RCZ: KDesign immagina versioni pronte per la produzione

L’obiettivo di Silva è avvicinare i prototipi alla realtà stradale, preservandone gli elementi più iconici e smorzando al contempo le caratteristiche più estreme, tipiche dei veicoli da esposizione. Questo lavoro segue un progetto analogo in cui il designer aveva reinterpretato la Citroën 2CV, proponendola in una configurazione più vicina a un modello di serie.

Per quanto riguarda la compatta sportiva, il punto di riferimento è il concept E-T16. Il rendering ne rielabora le proporzioni e ne riduce gli eccessi, trovando un equilibrio tra un carattere audace e la praticità nell’uso quotidiano. La carrozzeria adotta una configurazione a cinque porte: una scelta che rende questa ipotetica evoluzione della E-208 GTi più funzionale, senza tuttavia sacrificarne l’indole sportiva.

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Anche gli interni sono stati rivisitati: Silva accantona il sistema di controllo “Hypersquare” in favore di un abitacolo che trae ispirazione dai modelli attualmente in gamma presso il marchio. L’intento è quello di rendere il design più familiare, pur mantenendo un legame stilistico con il concept presentato originariamente a Parigi.

La RCZ, al contrario, rimane più fedele al prototipo di partenza. Conserva la carrozzeria coupé e il caratteristico tetto a “doppia bolla”, proprio l’elemento che conferiva alla sportiva originale la sua spiccata personalità. Tale dettaglio funge da filo conduttore tra il modello del passato e questa nuova proposta virtuale.

In questa interpretazione, il designer ipotizza l’adozione di motorizzazioni ibride ed elettriche. Si tratta di possibilità legate esclusivamente a un progetto digitale; non costituiscono, pertanto, alcun annuncio relativo a una gamma RCZ pronta per la commercializzazione. I rendering non forniscono indicazioni definitive su potenze, prezzi o tempistiche di un eventuale arrivo sul mercato.

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Questo interesse da parte di designer indipendenti giunge in seguito a un’importante presenza di Peugeot al Salone dell’Auto di Parigi (Mondial de l’Auto) del 2026. Oltre ai due prototipi, l’esposizione ha visto protagonisti la nuova E-208 GTi e la 9X8, impegnata nel Campionato del Mondo Endurance, insieme ad altri modelli dell’attuale gamma del marchio.

La E-T16 e la RCZ Vision mettono in luce due aspetti del patrimonio sportivo di Peugeot, reinterpretati attraverso un linguaggio stilistico contemporaneo. La prima trae ispirazione dalle vetture compatte ad alte prestazioni e dall’eredità della 205 T16, mentre la seconda rilegge il classico formato coupé.

Entrambi i prototipi esplorano inoltre un nuovo rapporto tra conducente e veicolo attraverso l’“Hypersquare”, un’interfaccia di controllo che caratterizza i rispettivi abitacoli.