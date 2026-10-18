Nuova Citroën 2CV, un render immagina la versione di produzione dell’elettrica da 15.000 euro

Il concept della Citroën 2CV ha riportato a Parigi uno dei nomi più iconici dell’automobilismo francese. Kleber Silva ha immaginato come potrebbe apparire una versione destinata alla commercializzazione. Il digital creator brasiliano, noto sui social media come KDesign AG, ha realizzato un render indipendente che mantiene l’estetica del prototipo, concentrandosi in particolare sugli interni.

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Nuova Citroën 2CV, il render di Kleber Silva immagina la versione di produzione

Si tratta di un’interpretazione personale incentrata sull’idea di un veicolo elettrico compatto e accessibile. Secondo alcune indiscrezioni, un eventuale modello di serie potrebbe arrivare verso la fine del 2028, con un prezzo di partenza di circa 15.000 euro, sebbene tali dettagli non siano ancora stati formalizzati in un’offerta commerciale definitiva.

All’esterno, Silva rimane molto fedele alla concept car presentata al Salone dell’Auto di Parigi. L’omaggio alla 2CV originale resta il fulcro del design, senza alcun tentativo di trasformare la piccola vettura francese in qualcos’altro. Le modifiche più significative riguardano ciò che il conducente troverebbe all’interno.

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L’abitacolo presenta un volante tradizionale, affiancato da comandi fisici sulle portiere e per il sistema di climatizzazione. Queste scelte rendono l’ambiente più familiare, ideale per chi cerca un’auto pratica e facile da usare nella vita quotidiana. Davanti al guidatore è presente una strumentazione digitale, accompagnata da un touchscreen centrale per le altre funzioni del veicolo.

L’intento del designer è quello di avvicinare gli interni a quelli di un’auto accessibile destinata al grande pubblico, eliminando alcuni degli elementi più anticonvenzionali tipici di un prototipo da esposizione. Sebbene il render non possa definire i costi di produzione reali, illustra la direzione intrapresa da Silva per adattare il prototipo a un utilizzo quotidiano.

Il prezzo sarà uno dei fattori decisivi per un eventuale ritorno della 2CV. Una cifra intorno ai 15.000 euro la renderebbe competitiva rispetto a veicoli elettrici come la Dacia Spring, collocandola in un segmento differente rispetto alla Renault 4 e alla Renault 5 E-Tech. In questo modo, il richiamo al passato si affianca alla ricerca di una mobilità più accessibile.

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Il concept Citroën è stato svelato durante un evento in anteprima organizzato da Stellantis, in vista della giornata dedicata alla stampa al Salone dell’Auto di Parigi (Mondial de l’Auto). Per l’occasione, il gruppo ha riunito sei prototipi, ognuno dei quali contribuisce a raccontare la storia del rispettivo marchio.

Accanto alla 2CV, la rassegna ha incluso l’Alfa Romeo Cuorerosso, la DS F3VER, la Fiat Multiplay, l’Opel STX e la Peugeot RCZ Vision. Citroën ha scelto di valorizzare il proprio patrimonio storico, utilizzando il nome 2CV per il suo progetto di veicolo elettrico di piccole dimensioni. Resta ancora da scoprire quali caratteristiche del modello di serie definitivo verranno mantenute, in particolare per quanto riguarda gli elementi più estrosi presenti sul concept.