Alfa Romeo Cuorerosso si fa in tre: nei render spuntano una coupé e il SUV Cuoreverde

Il concept Cuorerosso ha riportato Alfa Romeo sotto i riflettori al Salone dell’Auto di Parigi. Luca Serafini ha immaginato cosa potrebbe nascere dal suo linguaggio stilistico. Il designer modenese, noto sui social media come “lsdesignsrl”, ha realizzato tre interpretazioni virtuali del concept: una berlina, una coupé e un SUV, quest’ultimo ribattezzato “Cuoreverde”. Si tratta ovviamente di progetti indipendenti, privi di qualsiasi legame con i piani del Biscione.

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Il lavoro parte da un interrogativo che spesso accompagna le “show car”: come cambierebbero se venissero adattate alla produzione in serie? Serafini cerca una risposta esplorando diverse tipologie di carrozzeria, ognuna delle quali potrebbe ricoprire un ruolo specifico all’interno di un’ipotetica gamma Alfa Romeo.

Alfa Romeo Cuorerosso: i render immaginano tre possibili versioni da produzione

La prima proposta assume le forme di una berlina sportiva, caratterizzata da un’impostazione più tradizionale rispetto al prototipo originale. Può essere letta come una visione personale di una possibile erede della Giulia, pur non rappresentando un’anteprima di alcun futuro modello di produzione.

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La seconda variante trasforma il Cuorerosso in una coupé a due porte. La configurazione da “gran turismo” e gli interni in pelle rossa ne esaltano l’anima sportiva; questa interpretazione sfrutta le proporzioni del concept per delineare un veicolo pensato per chi predilige una silhouette slanciata e vicina al suolo.

Con il “Cuoreverde”, Serafini vira verso un SUV crossover. Il nome distingue questa terza proposta dalle altre due: questo render applica il linguaggio stilistico del Cuorerosso a una categoria di veicoli che oggi detiene una quota di mercato significativa.

Il concept originale è stato uno degli elementi di spicco della presenza di Stellantis a Parigi, affiancato da altri progetti come la Fiat Multiplay, la Opel STX, la Peugeot RCZ Vision e la Citroën 2CV Concept. Il gruppo ha scelto il salone francese per mostrare diverse direzioni stilistiche e di prodotto, organizzando un’anteprima dedicata prima delle conferenze stampa.

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Per Alfa Romeo, Cuorerosso funge da apripista per una nuova fase nel design e nella tecnologia del marchio. Non è stato presentato come un veicolo pronto per la produzione; le caratteristiche mostrate, piuttosto, intendono esplorare il futuro della gamma del marchio.

Tra gli elementi di rilievo figurano una verniciatura cangiante e portiere con apertura controvento, che consentono l’accesso all’abitacolo senza la presenza del montante centrale (montante B).

Anche l’impostazione meccanica suggerisce un’evoluzione del retaggio sportivo del brand: il progetto prevede un motore V6 biturbo da 2,9 litri in configurazione ibrida, abbinato a un sistema di trazione integrale (Q4) e a un albero di trasmissione in fibra di carbonio. Tali dettagli riguardano nello specifico il concept di Alfa Romeo, mentre non sono state fornite specifiche tecniche per le tre interpretazioni realizzate da Serafini.