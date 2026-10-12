Alfa Romeo torna protagonista al Salone di Parigi 2026 con Cuorerosso e una 33 Stradale unica

Alfa Romeo arriva al Salone dell’Auto di Parigi con la Cuorerosso, una 33 Stradale caratterizzata da una livrea unica, affiancata dall’intera gamma “Luna Rossa Edition”. A queste novità si aggiunge una Spider Duetto del 1966, proveniente dal Museo di Arese per celebrare il sessantesimo anniversario del modello. Lo stand riunisce così veicoli profondamente diversi tra loro: da una concept car che anticipa il futuro del marchio a uno dei suoi modelli “scoperti” più iconici.

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Alfa Romeo torna protagonista al Salone di Parigi con una presenza dal forte impatto visivo e dal grande valore simbolico

La Cuorerosso è al centro della scena per il suo debutto mondiale. Alfa Romeo la presenta come un manifesto per il proprio futuro, mostrando idee destinate a influenzare i modelli a venire. Il progetto prevede una gamma multi-energia composta da veicoli fino a 4,7 metri di lunghezza, realizzati su architetture capaci di ospitare diverse soluzioni di propulsione.

La concept è una coupé 2+2 lunga 4,7 metri, progettata secondo la filosofia della “Bellezza Necessaria”. Il Centro Stile è partito dai volumi del veicolo, trattando la carrozzeria come un blocco da scolpire e aggiungendo progressivamente elementi di design. Superfici continue scorrono lungo un profilo a cuneo, culminando in una coda tronca.

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All’anteriore, i caratteristici scudetto e trilobo sono reinterpretati attraverso una grafica luminosa che richiama un battito cardiaco. Il lunotto posteriore riprende la forma dello scudetto, mentre i vetri a filo carrozzeria, le portiere con apertura controvento e i cerchi forgiati modernizzano i dettagli classici Alfa Romeo. La verniciatura “Liquid Ink Red” varia d’intensità a seconda della luce, passando da un rosso vivace a tonalità molto scure.

Gli interni traggono ispirazione dalla 33 Stradale, in particolare nel design leggero della plancia. Il quadro strumenti “Cannocchiale Vivente” modifica fisicamente la propria configurazione, riducendo le informazioni visualizzate quando la guida richiede maggiore concentrazione. La console centrale ospita il Magma Display, che combina un’interfaccia digitale con comandi fisici. Le modalità di guida includono le impostazioni Cruise, Sport e Quadrifoglio.

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Per i futuri modelli orientati alle prestazioni, Alfa Romeo sta valutando anche un propulsore V6 da 2,9 litri full-hybrid con trazione integrale Q4. Questa è una delle opzioni allo studio nell’ambito del progetto, che comprende anche soluzioni elettriche, ibride plug-in, mild-hybrid e full-hybrid. Gli interni sono caratterizzati da nubuck Poltrona Frau lavorato artigianalmente, pelle rigenerata e materiali ispirati all’esperienza velica di Luna Rossa.

La collaborazione con il team italiano si estende anche ai modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Tutti e quattro sono proposti nella versione “Luna Rossa Edition”, una serie speciale che si colloca al vertice della gamma di ciascun modello. Dopo la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la partnership abbraccia ora l’intera gamma.

Questi veicoli si distinguono per un esclusivo logo Alfa Romeo rosso e per schemi cromatici che richiamano le tonalità bianco, nero, grigio e rosso delle imbarcazioni da regata. Le personalizzazioni riguardano sia gli esterni che gli interni, con dettagli specifici nelle finiture, un design unico dei sedili e la presenza del logo Luna Rossa su ogni modello. Inoltre, Tonale, Giulia e Stelvio sono equipaggiati con impianti audio Harman Kardon.

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La 33 Stradale esposta a Parigi rende omaggio alla capitale francese con una livrea in stile damascato. L’emblema Quadrifoglio funge da punto di partenza per un motivo composto da elementi floreali, petali e foglie d’acanto. Le finiture tono su tono, lucide e opache, creano giochi di luce che esaltano le linee della carrozzeria.

La fuoriserie, prevista in soli 33 esemplari già tutti venduti, monta un V6 biturbo da oltre 630 CV, abbinato al cambio DCT a otto rapporti e alla trazione posteriore. Raggiunge i 333 km/h e scatta da zero a 100 km/h in meno di tre secondi.

La Spider Duetto, invece, ci riporta al 1966. Fu realizzata da Pininfarina per sostituire la Giulietta Spider, impiegando la meccanica della Giulia. Il nome “Duetto” fu scelto tramite un concorso pubblico ma non venne mai adottato ufficialmente per questioni legate al marchio; ciononostante, la denominazione rimase nell’uso comune, affiancata dal soprannome “osso di seppia”.

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Questo esemplare specifico proviene dal Museo Alfa Romeo di Arese, che ha celebrato la ricorrenza con una parata e con la mostra “Spider è Alfa Romeo”, visitabile fino a dicembre 2026. L’esposizione ripercorre le quattro generazioni del modello attraverso vetture provenienti sia dalla collezione ufficiale che da proprietari privati.

Lo stand ospita anche la “Bottega Alfa Romeo“, uno spazio dedicato ai materiali e all’artigianalità. Sono esposti elementi ispirati alla 33 Stradale, pellami Poltrona Frau e campioni di alluminio e fibra di carbonio. Poltrona Frau fornisce inoltre la pelle per la plancia, i sedili e i pannelli porta della 33 Stradale, mentre l’Alcantara riveste il cielo dell’abitacolo.

Nella versione “Cuorerosso”, il nabuk dei sedili presenta una finitura sfumata, con il rosso che aumenta di intensità avvicinandosi al posto guida. Le pareti sono rivestite in Alcantara, mentre un LED wall e un impianto audio Harman Kardon accompagnano il percorso del visitatore. Per l’evento sono state create anche cinque fragranze ispirate a Parigi.