Fiat, crollo senza fine negli Stati Uniti: vendute appena 54 auto in tre mesi

Fiat sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua storia negli USA. Mentre in Europa la casa torinese punta sulla Grande Panda e prepara l’arrivo di nuovi modelli come Grizzly e Grizzly Fastback, oltreoceano la situazione è molto diversa. Gli ultimi dati sulle immatricolazioni evidenziano una crisi che non sembra finire, con numeri talmente bassi da risultare inverosimili per un mercato delle dimensioni di quello statunitense.

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Fiat 500e non convince gli americani: vendite in calo dell’83%

Nel terzo trimestre del 2026, tra luglio e settembre, Fiat ha immatricolato un totale di 54 auto in tutti gli Stati Uniti. Di queste, 52 erano Fiat 500e, mentre le altre due erano esemplari della 500X rimasti nelle disponibilità dei concessionari. Significa che, nell’arco di 92 giorni, il marchio ha venduto mediamente poco più di un’auto ogni due giorni.

Confrontando questi dati con lo stesso periodo del 2025, la situazione appare ancora più preoccupante. All’epoca, Fiat aveva venduto 321 veicoli contro i 54 attuali registrando un crollo dell’83%. Le vendite della sola 500e sono scese da 288 a 52 unità, un calo dell’82%. La situazione non migliora se si analizzano i primi nove mesi dell’anno.

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Da gennaio a settembre 2026, sono state vendute complessivamente 291 Fiat, rispetto alle 1.237 dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo del 76% dimostra che le difficoltà del marchio non si limitano agli ultimi mesi. Per comprendere quanto siano modesti questi risultati, basta guardare ad Alfa Romeo, che sta vivendo a sua volta una fase complessa negli Stati Uniti. Eppure, nello stesso trimestre, Alfa Romeo ha venduto 569 veicoli: oltre dieci volte tanto rispetto a Fiat.

Eppure Fiat aveva conosciuto ben altri risultati sul mercato americano. Dopo il ritorno negli Stati Uniti nel 2011, la casa torinese era riuscita a superare le 40.000 vendite annue, raggiungendo circa 46.000 unità nei suoi anni migliori.

Da allora la gamma si è progressivamente ridotta, mentre il mercato americano ha continuato a privilegiare SUV e crossover. Oggi la 500e rappresenta praticamente da sola l’offerta del marchio, con dimensioni, prezzo e autonomia che ne limitano l’attrattiva presso una clientela abituata a vetture più grandi.

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Intanto Stellantis prepara nuovi SUV Chrysler derivati dai progetti Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, conosciuti come Arrow Cross e Arrow. Due modelli destinati ad ampliare l’offerta del marchio americano, sfruttando piattaforme e soluzioni sviluppate per la nuova famiglia Fiat.