Stellantis, Cassino resta ferma: altri cinque giorni di stop, cresce l’attesa per il piano industriale

La produzione nello stabilimento di Cassino resta ferma. Stellantis ha annunciato un’ulteriore sospensione delle attività, che coinvolge i reparti di lastratura, verniciatura, montaggio e le aree connesse, dal 19 al 23 ottobre. Sarà convocato esclusivamente il personale necessario per le operazioni della cosiddetta “fabbrica 0”. Per i lavoratori, ciò significa un’altra settimana senza la ripartenza delle linee produttive, mentre continuano a mancare dettagli concreti sul futuro dello stabilimento.

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L’annuncio giunge a seguito di un incontro a Roma tra l’azienda e i sindacati, che non ha fornito le risposte attese. Stellantis ha ribadito che gli aggiornamenti relativi agli stabilimenti di Cassino e Termoli saranno comunicati entro la fine dell’anno. Di conseguenza, resta incerto lo stato di un eventuale progetto che coinvolgerebbe Maserati; le aspettative sono ora rivolte al mese di dicembre.

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Da Cassino a Mirafiori i sindacati chiedono a Stellantis nuovi modelli

A Melfi la situazione è diversa, ma la richiesta è altrettanto chiara: l’assegnazione di nuovi modelli deve tradursi in volumi produttivi effettivi. In seguito ad alcuni incontri con i lavoratori, i sindacati Fim, Uilm, Fismic e Uglm hanno sollecitato un’accelerazione, in particolare in vista dell’imminente lancio di un modello Alfa Romeo.

Secondo i sindacati, la disponibilità di propulsori competitivi, prodotti in Italia, è fondamentale per rendere i veicoli più appetibili e per ridurre gradualmente il ricorso alla cassa integrazione. Aggiungono inoltre che un’eventuale ripresa deve estendersi anche alla filiera dei fornitori e alla logistica, settori che continuano a risentire delle persistenti difficoltà produttive.

Un ulteriore motivo di preoccupazione riguarda le condizioni operative all’interno degli stabilimenti. I sindacati sollecitano l’Unione Europea e il governo italiano a definire, entro il 31 dicembre, normative chiare e a mettere in campo interventi strutturali per far fronte ai costi dell’energia. Cresce il timore che le sanzioni normative e gli elevati oneri economici rendano sempre più arduo il recupero della competitività.

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Anche la situazione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori rimane complessa: è previsto il ricorso alla cassa integrazione, con due settimane di fermo produttivo al mese. La produzione di fine anno è prevista intorno ai 60.000 veicoli, un dato in calo rispetto ai 100.000 annunciati inizialmente.

Il sindacato Fim-Cisl ha richiesto l’assegnazione di un secondo modello destinato al grande mercato per lo stabilimento di Torino. L’azienda ha fatto sapere che si tratta di una possibilità concreta, subordinata tuttavia a un miglioramento delle condizioni economiche, a partire dai costi dell’energia. Inoltre, Stellantis ha annunciato una riduzione complessiva del 30% nel ricorso agli ammortizzatori sociali rispetto al 2025.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Termoli, il coordinatore nazionale della Fim-Cisl, Stefano Boschini, ha sottolineato l’urgenza di tutelare sia l’occupazione diretta che la filiera, attraverso un piano industriale ben definito. Segnali più positivi giungono da Pratola Serra, dove è in fase di test un nuovo motore diesel – destinato al futuro Ducato – con potenziali ricadute positive anche per la Teksid.

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Nel frattempo, nello stabilimento Stellantis di Pomigliano, l’attenzione resta concentrata sull’arrivo di nuovi modelli elettrici. Per quanto concerne il sito di Cassino, la situazione immediata è segnata da un’ulteriore settimana di stop produttivo; in attesa di prospettive di rilancio, i lavoratori restano in attesa di conoscere la data di riavvio delle linee di assemblaggio.