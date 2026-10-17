Alfa Romeo Tonale MY27 avvistato in strada: ecco il SUV del Biscione nei nuovi scatti

Alfa Romeo Tonale MY27 è stata avvistata nuovamente su strada, immortalata negli scatti di Walter Vayr del Gabetz Spy Unit. Questa volta, un esemplare di colore grigio scuro, privo di camuffature, è stato ripreso frontalmente e lateralmente. Le immagini svelano diversi dettagli del SUV, mentre una nota ufficiale del marchio chiarisce la struttura della gamma. Il frontale cattura subito l’attenzione, con il caratteristico “scudetto” attraversato da elementi orizzontali e affiancato da piccole prese d’aria inclinate.

Advertisement

Nuovo avvistamento per Alfa Romeo Tonale MY27

Più in basso, la presa d’aria sul paraurti si allarga, mentre resta ben visibile la firma luminosa a tre elementi all’interno di ciascun gruppo ottico. Il portatarga è collocato centralmente nella parte inferiore. La vista laterale mette in risalto i cerchi a cinque fori, le protezioni scure lungo i passaruota e i vetri posteriori oscurati.

Si notano inoltre le calotte degli specchietti retrovisori in nero e lo spoiler posizionato sopra il lunotto. L’aspetto del veicolo appare piuttosto sobrio; tuttavia, basandosi sulle sole fotografie, non è possibile determinare lo specifico allestimento o la motorizzazione. Per questi dettagli occorre fare riferimento alle informazioni diffuse da Alfa Romeo. La gamma comprende gli allestimenti Tonale, Sprint, Ti e Veloce, oltre alla versione Luna Rossa.

Advertisement

Sprint aggiunge cerchi da 18 pollici, body kit nero lucido, dettagli in alluminio e illuminazione ambiente multicolore. Ti punta maggiormente sul comfort: comprende rivestimenti in pelle nera o rossa, sedili anteriori elettrici, riscaldati e ventilati, oltre al volante riscaldato.

Chi cerca un’impostazione più sportiva trova invece la Veloce, con cerchi da 19 pollici, fari Full LED Matrix, pinze Brembo rosse e sedili in Alcantara con accenti rossi. Fanno parte della dotazione anche le sospensioni elettroniche DSV, dedicate alla gestione del comportamento dinamico.

La scelta dei motori resta ampia. Sono previsti il quattro cilindri 1.5 Ibrido da 175 CV con cambio DCT7, il 1.6 Diesel da 130 CV con DCT6 e l’Ibrido Plug-In Q4 da 270 CV con trazione integrale.

A completare l’offerta ci sono dieci colori, anche con abbinamenti bicolore, sette disegni di cerchi da 17 a 20 pollici e cinque proposte per gli interni. La Luna Rossa si distingue ulteriormente attraverso livrea laterale, cerchi specifici da 20 pollici, loghi rossi e sedili in tessuto 3D Knit: dettagli che ne rendono immediatamente riconoscibile l’identità all’interno della famiglia Tonale.