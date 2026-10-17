Fiat, Belloni mette in discussione i crash test di Euro NCAP: «I clienti non li capiscono più»

Quanto peso hanno le stelle Euro NCAP nella scelta di un’auto? Secondo Arnaud Belloni, molto meno di quanto si possa immaginare. In una conversazione con Autocar, il nuovo CEO di Fiat ha espresso un giudizio critico sul sistema di valutazione della sicurezza, sostenendo che i continui aggiornamenti dei criteri abbiano finito per confondere gli automobilisti.

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Fiat: il CEO Belloni critica il sistema di Euro NCAP

Il tema è emerso nell’ambito dello sviluppo, da parte di Fiat, di un veicolo elettrico di piccole dimensioni e dal prezzo accessibile. Per un modello “entry-level”, mantenere basso il costo richiede un’attenta selezione delle dotazioni; una dotazione meno ricca di sistemi di assistenza alla guida potrebbe influire sulla valutazione Euro NCAP, sollevando un dibattito sull’equilibrio tra accessibilità economica e punteggi di sicurezza.

Interpellato sulla possibilità di accettare una valutazione inferiore, Belloni è stato diretto: “L’Euro NCAP esiste, ma i clienti non lo capiscono più”. A suo avviso, il continuo mutare delle regole rende difficile orientarsi nel sistema o confrontare i risultati ottenuti in momenti diversi.

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Il dirigente ha fatto l’esempio di auto che, pur avendo ottenuto cinque stelle secondo un protocollo precedente, ne riceverebbero solo due o tre in base ai criteri attuali. Il suo ragionamento verte sulla chiarezza del sistema nel lungo periodo: sostiene che, per il cliente, il significato della valutazione diventi sempre meno intuitivo.

Belloni ha esteso la sua critica anche all’influenza che tali valutazioni esercitano sulle scelte delle case automobilistiche. Forte dei suoi 35 anni di esperienza nel settore, ha suggerito che pochi costruttori attribuiscano realmente un’importanza strategica al proprio posizionamento nei test Euro NCAP. Si tratta di una sua interpretazione personale del mercato – espressa durante l’intervista – e non di dati presentati come evidenza empirica.

Secondo il dirigente, gli automobilisti ripongono invece la propria fiducia nel progresso complessivo compiuto dall’industria automobilistica. Chi acquista un’auto nuova, ha spiegato, sa che i produttori lavorano per migliorare la sicurezza e ridurre le emissioni all’interno di un settore fortemente regolamentato.

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Queste dichiarazioni riportano l’attenzione su una sfida concreta per il futuro veicolo economico di Fiat: quali dotazioni è possibile offrire mantenendo il prezzo accessibile? La valutazione Euro NCAP comprende diversi aspetti, dalla protezione degli occupanti ai sistemi di assistenza alla guida, e non si limita esclusivamente alla resistenza di un veicolo in caso di incidente.

Per il momento, Belloni non ha indicato quale valutazione potrebbe ottenere il nuovo modello, né quali dispositivi di sicurezza includerà. Tuttavia, la posizione espressa ad Autocar chiarisce che Fiat intende tenere in debita considerazione l’importanza delle valutazioni sulla sicurezza nella progettazione di auto accessibili; restano invece ancora da svelare le caratteristiche specifiche, la dotazione e il prezzo del piccolo veicolo elettrico.