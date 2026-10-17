Peugeot E-T16 Concept eletto miglior concept al Salone di Parigi, alla faccia di Alfa Romeo Cuorerosso

Peugeot E-T16 Concept conquista il premio di miglior concept car del Salone di Parigi 2026 alla faccia di Alfa Romeo Cuorerosso. A sceglierla sono stati i giornalisti dell’Associazione dei Media Automobilistici e Motociclistici, AMAM, che hanno premiato un progetto capace di riportare al centro dell’attenzione uno dei nomi più importanti della storia sportiva del marchio.

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Il riferimento è alla Peugeot 205 T16, protagonista del Mondiale Rally e ancora oggi tra le vetture più amate dagli appassionati. La nuova concept ne celebra il quarantesimo anniversario dei due titoli mondiali consecutivi, riprendendone lo spirito attraverso forme, tecnologie e una propulsione completamente elettrica.

Peugeot E-T16 Concept: l’eredità dei rally incontra un motore elettrico da 816 CV

Il legame con la 205 T16 emerge soprattutto nell’impostazione della carrozzeria. Le proporzioni muscolose e il trattamento deciso delle superfici cercano di restituire quella sensazione di compattezza e forza che caratterizzava la vettura da corsa. Le firme luminose portano invece il progetto nel linguaggio stilistico delle Peugeot più recenti.

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Non si tratta, però, soltanto di un omaggio. Il costruttore presenta la E-T16 Concept anche come un’anticipazione delle proprie elettriche future, con un riferimento alla prossima Peugeot E-208. Il progetto serve quindi a esplorare una direzione di design e tecnologia, pur senza indicare che tutte le sue caratteristiche arriveranno sulla vettura di serie.

Il dato che colpisce immediatamente è la potenza: il sistema elettrico eroga 816 CV. Un valore che proietta la concept ben oltre l’ambito delle tipiche vetture compatte, confermandone il ruolo di laboratorio per l’ingegneria ad alte prestazioni. Allo sviluppo ha collaborato anche il team di Peugeot Sport, garantendo che il piacere di guida rimanesse al centro del processo progettuale.

L’abitacolo affronta lo stesso tema da una prospettiva differente. Il sistema di controllo “Hypersquare” è abbinato alla tecnologia steer-by-wire, che gestisce lo sterzo tramite segnali elettronici. Si tratta di una delle soluzioni attraverso cui Peugeot punta a trasformare il rapporto tra conducente e veicolo, ridefinendo un elemento fondamentale dell’esperienza di guida.

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Attorno al conducente si sviluppa un ambiente futuristico, progettato per integrare nuove tecnologie preservando al contempo quel livello di coinvolgimento previsto dal progetto. La filosofia dichiarata è che anche un’auto sportiva elettrica debba possedere un proprio carattere e offrire una sensazione di guida distinta e riconoscibile.

Il riconoscimento ottenuto a Parigi conferisce visibilità a questo concept. Per gli appassionati della 205 T16, l’interrogativo principale riguarda quanto di quell’eredità possa confluire nelle Peugeot di domani. L’E-T16 Concept fornisce una prima risposta in termini di idee; resta ora da vedere quali di queste soluzioni riusciranno a passare dallo stand di un salone dell’auto alla produzione di serie.