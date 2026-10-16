Nuova Lancia Gamma, dalla Francia una critica che pesa: dove è finita l’identità del brand?

La nuova Lancia Gamma convince per tenuta di strada, comfort e qualità costruttiva, ma solleva qualche interrogativo riguardo alla sua personalità. È quanto emerge dall’analisi del giornalista di Auto Infos Alain-Gabriel Verdevoye, che ha provato il modello nei pressi di Napoli, offrendo un giudizio piuttosto critico sul suo legame con l’eredità storica del marchio.

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Il punto critico principale riguarda l’identità del brand. Sebbene Verdevoye accolga con favore l’arrivo di una nuova Lancia dopo anni complessi, richiamando alla memoria modelli iconici come Aurelia, Flaminia, Fulvia Coupé e Delta Integrale, rileva che la parentela della Gamma con altri SUV del gruppo Stellantis appare troppo evidente, in particolare nella parte centrale della carrozzeria e al posteriore.

Secondo il giornalista, la firma luminosa distintiva non è sufficiente a conferire un’identità abbastanza forte. Con una lunghezza di 4,67 metri, il veicolo si inserisce nella gamma del gruppo dedicata alle famiglie, ma l’articolo suggerisce che il modello avrebbe potuto osare di più per distinguersi davvero.

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Una critica analoga viene mossa agli interni. Nell’esemplare provato, Verdevoye nota rivestimenti in tessuto grigio con inserti in ecopelle nera: ben lontani dall’Alcantara e dal legno che caratterizzavano le Lancia del passato. Di contro, il giudizio su assemblaggi e finiture è positivo: la costruzione è precisa, i materiali sono di qualità, i sedili risultano comodi e si percepisce una buona spaziosità nella parte anteriore. Anche il bagagliaio si distingue per la sua capienza generosa.

Su strada, il tono della recensione cambia. La piattaforma STLA Medium garantisce un comportamento sicuro, con una buona aderenza e uno sterzo definito ben tarato. Per quanto riguarda il comfort, il giornalista preferisce i cerchi da 18 pollici; dimensioni maggiori, abbinate a pneumatici ribassati, possono infatti rendere la risposta del veicolo più rigida in presenza di irregolarità del manto stradale.

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La prova ha riguardato la versione elettrica “Long Range” da 245 CV, dotata di una batteria da 97 kWh e un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 740 chilometri. Verdevoye riferisce impressioni positive riguardo all’autonomia, pur precisando che il percorso breve, condizionato dal traffico, non consente di trarre conclusioni definitive. Il consumo energetico rilevato si attesta sui 20 kWh per 100 chilometri; saranno necessari ulteriori test per valutare le prestazioni in autostrada e su tragitti più rappresentativi delle condizioni di guida reali.

Per il mercato francese, i prezzi partono da 39.900 euro per la versione ibrida da 145 CV. Il modello “Long Range” è proposto a 51.900 euro nell’allestimento “LS” e a 53.900 euro nella versione “LX”, quella oggetto della prova. Secondo la recensione, il veicolo si colloca in una fascia di prezzo superiore rispetto ad alcune proposte analoghe del gruppo Stellantis.

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Le prospettive commerciali vengono descritte con cautela. Inovev stima una produzione annua di 10.000 unità presso lo stabilimento di Melfi, di cui il 10-15% destinato al mercato francese. In Francia, Lancia conta attualmente 21 concessionarie e otto punti vendita dedicati, con l’obiettivo di arrivare a circa quaranta sedi.