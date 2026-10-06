Opel Corsa: ad ottobre 2026 sconti fino a 7.900 euro e rate da 99 euro, si paga da gennaio

Anche ad ottobre 2026 Opel Corsa si prepara ad essere una delle protagoniste del mercato auto italiano. La casa tedesca ha deciso di rinnovare le offerte per chi sta pensando di acquistare la sua celebre vettura. Nel mese da poco iniziato gli sconti arrivano fino a 7.900 euro e chi decide di optare per il finanziamento si troverà a pagare rate da 99 euro al mese con la prima rata a partire da gennaio 2027.

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Le offerte di ottobre 2026 per chi vuole acquistare Opel Corsa

La promozione più interessante a nostro avviso è quella che riguarda la Corsa Edition 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale. Questa versione dell’utilitaria di Opel ha un prezzo di listino pari a 21.350 euro. Con rottamazione il prezzo promozionale scende a 14.450 euro; inoltre scegliendo il finanziamento Scelta Opel si può avere un’ulteriore riduzione di 1.000 euro, arrivando a 13.450 euro.

La differenza rispetto al listino raggiunge così 7.900 euro, prima degli oneri finanziari. Il piano prevede 3.802 euro di anticipo e 33 rate mensili da 99 euro, con una rata finale di 9.704,88 euro. Il TAN fisso è dell’8,25% e il TAEG del 12,12%.

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Lo stesso sconto complessivo lo ritroviamo anche nell’offerta relativa a Corsa Edition Hybrid 1.2 da 110 CV con cambio automatico. Il listino di 24.150 euro passa a 17.250 euro con la promozione e a 16.250 euro con Scelta Opel. In questo caso sono richiesti 4.926 euro di anticipo, seguiti da 33 rate da 119 euro e una rata finale di 11.107,22 euro. Il TAN è dell’8,25%, il TAEG dell’11,64%.

Entrambe le offerte scadono il 31 ottobre 2026 e riguardano clienti privati, vetture in pronta consegna e rottamazione di un veicolo fino a Euro 4. La prima rata arriva a gennaio, ma l’anticipo resta previsto all’inizio. Per la Corsa Electric Edition da 136 CV con batteria da 50 kWh, invece Opel Blitz propone invece 35 canoni mensili da 249 euro, dopo un primo canone anticipato di 13.980 euro. Il valore di riscatto è di 9.762 euro, con TAN fisso del 3,49% e TAEG del 5,95%. Anche questa formula termina il 31 ottobre 2026.

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Foto Opel

Ricordiamo che Corsa rimane un modello fondamentale per Opel. Ad agosto il modello ha ottenuto poco meno di mille immatricolazioni in Italia rientrando nella top 20 delle auto più vendute per l’ennesima volta. Se invece guardiamo l’intero periodo che va da gennaio ad agosto, in totale il modello ha raccolto la bellezza di 15.454 immatricolazioni in Italia, sufficienti per il ventesimo posto assoluto tra le auto più vendute.

In Europa, ad agosto Corsa ha ottenuto 8.137 immatricolazioni, contro le 9.888 di un anno prima: una flessione del 17,7%. Corsa è diciannovesima nella rilevazione Dataforce riferita a Unione europea, Regno Unito, Islanda, Norvegia e Svizzera.

Nei primi otto mesi del 2026, le immatricolazioni europee hanno raggiunto 108.336 unità, rispetto alle 116.396 del periodo gennaio-agosto 2025. Il calo è del 6,9 per cento, pari a 8.060 vetture. Corsa mantiene comunque il decimo posto nella graduatoria generale europea.