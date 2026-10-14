Maserati, due belve e una sola anima: MC12 e GT2 Stradale protagoniste a Firenze

Maserati partecipa a Firenze ad un evento che farà la gioia degli appassionati del Tridente: la leggendaria MC12 e una GT2 Stradale Fuoriserie realizzata per un collezionista, caratterizzata da una configurazione ispirata proprio alla vettura protagonista delle competizioni GT. Queste due supersportive saranno tra le protagoniste di Villa La Massa Excellence 2026, la quarta edizione del concorso d’eleganza in programma dal 16 al 18 ottobre presso la storica tenuta affacciata sull’Arno.

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L’evento unisce auto da collezione, passione e raffinatezza, offrendo a Maserati lo scenario ideale per mostrare il legame tra il suo passato e il suo presente. La speciale GT2 Stradale rappresenterà un’attrazione particolare, interpretando l’eredità della MC12 attraverso colori, materiali e dettagli scelti su richiesta del proprietario.

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie: un omaggio alla MC12 con 640 CV e dettagli da collezione

La carrozzeria sfoggia la tinta metallizzata Blu Victory, una tonalità del programma Fuoriserie che celebra i titoli conquistati dalla MC12 nel Campionato del Mondo GT1. Un grande Tridente in Bianco Pastello spicca sul tetto in fibra di carbonio opaca, mentre la stessa tonalità mette in risalto la scritta Maserati sull’ala posteriore: una combinazione che rende immediatamente riconoscibile il richiamo alla tradizione sportiva del Marchio.

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La personalizzazione prosegue con il riquadro portanumero in Bianco Pastello, arricchito dal Tricolore italiano, dalla scritta “Italy” e dal numero 33 in rosso. A completare il look contribuiscono i cerchi con fissaggio monodado in nero anodizzato, abbinati a stemmi bianchi. Anche gli interni riprendono lo stesso tema: Alcantara blu, Tridente sui poggiatesta con cuciture nere e rivestimenti in Alcantara nera impreziositi da cuciture blu.

Il legame con la MC12 va oltre l’estetica: nel vano motore della GT2 Stradale è infatti presente la firma di Andrea Bertolini, apposta su richiesta del cliente. Il pilota, oggi Reference Driver & Racing Advisor di Maserati, ha svolto un ruolo fondamentale nei successi della MC12, culminati con la conquista del titolo nel Campionato del Mondo FIA GT1 del 2010.

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Per comprendere il significato dell’omaggio bisogna tornare al 2004, quando la MC12 riportò Maserati nelle competizioni GT internazionali dopo 37 anni di assenza. Tra il 2004 e il 2010, la vettura raccolse 22 vittorie e 14 titoli, scrivendo una delle pagine più importanti della storia recente del Tridente. Nel palmarès figurano anche tre successi alla 24 Ore di Spa, ottenuti nel 2005, nel 2006 e nel 2008.

Accostare questi due modelli significa anche mostrare come sia cambiato il modo di esprimere la sportività Maserati. La MC12 racconta una stagione di trionfi internazionali; la GT2 Stradale raccoglie quella suggestione in un’automobile contemporanea, pensata per unire prestazioni elevate e una forte identità personale e stilistica.

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Questa memoria sportiva diventa il punto di partenza del lavoro svolto attraverso Maserati Fuoriserie. Il programma permette ai clienti di confrontarsi con il team creativo del marchio e definire carrozzeria, interni, finiture e dotazioni. Nel caso dell’esemplare destinato a Villa La Massa, il risultato è una supersportiva che rende visibile la passione del proprietario per le corse.

Prodotta nello stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, la GT2 Stradale trasferisce su strada l’esperienza maturata con la Maserati GT2 da competizione. Il suo V6 Nettuno sviluppa 640 CV, sufficienti per accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e superare i 320 km/h. Riduzione del peso, aerodinamica e soluzioni derivate dal motorsport ne definiscono il carattere, accompagnato in questa versione da una configurazione particolarmente evocativa.

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Il programma dell’evento offre due occasioni per ammirare le vetture. Sabato 17 ottobre, la MC12 e la GT2 Stradale saranno protagoniste del Car Show e Contest, con una sfilata tra i giardini della villa seguita dalla cerimonia di premiazione. Domenica 18 ottobre, la GT2 Stradale parteciperà alla Mugello Track Experience, raggiungendo il circuito toscano per la parata conclusiva. Dai giardini affacciati sull’Arno al Mugello, questa speciale Maserati passerà così dall’eleganza alla pista: un percorso perfettamente in linea con l’omaggio alla MC12 che ne ha ispirato la creazione.