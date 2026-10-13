Nuova Jeep Willys: sarà così il fuoristrada ancora più compatto dell’Avenger?

Jeep guarda alle proprie origini per immaginare un piccolo fuoristrada destinato all’Europa. Al Salone di Parigi, Xavier Peugeot, responsabile europeo del marchio, ha aperto alla possibilità di un modello ispirato alla Willys, il veicolo militare che ha contribuito a costruire l’identità della casa americana. Il progetto resta però nelle fasi iniziali e riguarda un orizzonte successivo al 2030.

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Una Jeep più piccola della Avenger per riscoprire lo spirito della Willys

Jeep sta valutando una nuova direzione, sebbene non sia ancora stato confermato alcun lancio concreto. Secondo Autocar, Peugeot punta a definire i piani per il modello ispirato alla Willys entro la fine del decennio, periodo in cui è previsto l’arrivo sul mercato della nuova Renegade. Per ora, si tratta di un concept in fase di studio, con caratteristiche ancora da definire e diversi interrogativi aperti.

Il modello sarebbe ancora più compatto della Avenger, attualmente il veicolo più piccolo della gamma europea. L’obiettivo è tradurre la semplicità e il carattere della Willys originale in un’auto adatta alle esigenze moderne. Dimensioni contenute, capacità fuoristradistiche e motorizzazioni elettrificate costituiscono una formula interessante per chi cerca un veicolo pratico per l’uso quotidiano, ma che offra anche la possibilità di avventurarsi fuori dai sentieri battuti nel tempo libero.

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Peugeot ha ribadito che libertà, avventura, autenticità e passione rimangono i valori fondamentali di Jeep. Un modello ispirato alla Willys dovrebbe quindi mantenere una personalità distintiva, pur integrando tecnologie moderne. Il dirigente ha inoltre indicato che, nella futura gamma, sarà disponibile una versione a trazione integrale per ogni modello, preservando così un legame concreto con la tradizione del costruttore.

Sul piano tecnico, tra le ipotesi figura l’impiego della piattaforma STLA One, l’architettura modulare di Stellantis pensata per ospitare differenti motorizzazioni. La sua adozione sulla vettura ispirata alla Willys non è però confermata. Restano aperti anche dimensioni definitive, carrozzeria e sistemi di propulsione. Saranno questi dettagli a chiarire quanto il progetto potrà avvicinarsi allo spirito essenziale e alle proporzioni del modello storico.

Jeep

Il percorso europeo di Jeep comprende intanto programmi più definiti. Entro il 2030 tornerà la Renegade, mentre la gamma dovrebbe raggiungere sei modelli nei segmenti B, C e D. Avenger e Compass saranno affiancate dalla Recon e da un altro SUV previsto nel 2028. L’eventuale nuova Willys si aggiungerebbe ai sei modelli dopo il 2030, ampliando ulteriormente l’offerta futura.

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Al momento non sono stati comunicati dettagli su prezzi, siti produttivi o mercati aggiuntivi; resta inoltre incerto l’eventuale lancio sul mercato statunitense. Il nome “Willys” sottolinea principalmente l’ispirazione storica del progetto, mentre la denominazione commerciale definitiva e il design finale saranno oggetto di ulteriori comunicazioni da parte di Jeep. Qui intanto vi mostriamo un render fatto con intelligenza artificiale che ipotizza lo stile di questo futuro e per il momento solo ipotetico modello.