Fiat Pandina, un render immagina un nuovo volto per avvicinarla alle altre novità della gamma

La Fiat Pandina potrebbe adottare uno stile più vicino a quello delle sue “sorelle” più recenti senza stravolgere la sua essenza? È questa l’idea alla base di un rendering pubblicato sui social da Restomod GT per il progetto Forma Corsa: un possibile restyling dell’attuale city car, pensato per modernizzarne l’immagine e allinearla maggiormente al resto della gamma. Si tratta di un progetto indipendente che non anticipa alcun aggiornamento annunciato ufficialmente da Fiat o Stellantis.

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Fiat Pandina: il rendering di Restomod GT immagina un restyling

La modifica più evidente riguarda il frontale. Al posto della configurazione attuale troviamo un pannello nero con la scritta “FIAT” al centro, affiancata da una firma luminosa a LED segmentata. I gruppi ottici sono più sottili e il paraurti è stato ridisegnato. Il risultato è un frontale dall’aspetto più moderno, che conferisce alla Pandina un’aria più fresca pur mantenendo le proporzioni originali.

È proprio questa l’essenza della proposta: aggiornare un veicolo familiare per creare un legame visivo più immediato con i modelli più recenti del marchio. Sebbene la Pandina conservi il suo carattere unico – fondato su semplicità e praticità – questo design le conferisce un’identità visiva più contemporanea. Intervenire sulla fanaleria e sulla calandra anteriore modifica sensibilmente l’aspetto dell’auto senza richiedere una riprogettazione completa della carrozzeria.

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Anche il posteriore segue lo stesso linguaggio stilistico. I gruppi ottici si sviluppano in orizzontale e sono collegati da una fascia scura, mentre il paraurti presenta un nuovo design. Richiamare lo stile del frontale crea una maggiore continuità tra le due estremità, rendendo immediatamente riconoscibile la reinterpretazione dei designer.

La configurazione scelta abbina una carrozzeria nera metallizzata a calotte degli specchietti retrovisori rosse. Cerchi neri, barre sul tetto, protezioni laterali e passaruota pronunciati completano il look. La scritta “Pandina” sulle modanature laterali mantiene il nome del modello, mentre il contrasto cromatico aggiunge un tocco vivace all’aspetto robusto del veicolo.

Questi elementi preservano il carattere disinvolto della piccola Fiat, con dettagli stilistici che richiamano le versioni più avventurose. Il rendering punta soprattutto sull’immediata riconoscibilità: interventi mirati su punti visivi chiave, mantenendo al contempo ben definita la silhouette familiare della city car. La Pandina attualmente in vendita continua a essere prodotta a Pomigliano d’Arco e affianca la Grande Panda nella gamma Fiat.

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L’attuale offerta prevede un motore mild-hybrid da 1,0 litri e 65 CV abbinato a un cambio manuale a sei marce. Il progetto Restomod GT si concentra esclusivamente sul design e non fornisce dettagli su propulsori, prestazioni o modifiche meccaniche. Ricordiamo infine che la denominazione “Pandina” ha debuttato nel 2024 come edizione speciale ed è stata successivamente estesa all’intera gamma del modello con l’arrivo del model year 2026.