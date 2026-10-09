Jeep Avenger debutta in un nuovo mercato: aperte le prenotazioni per il SUV

Jeep Avenger debutta in un nuovo mercato allargando ulteriormente i propri confini. Il SUV compatto della casa americana è infatti arrivato anche in Argentina, dove Jeep ha avviato la prevendita della versione sviluppata da Stellantis in Sud America e prodotta nello stabilimento brasiliano di Porto Real. Un passaggio importante per il marchio, che introduce così il suo primo veicolo elettrificato nel mercato argentino.

Advertisement

Jeep Avenger debutta in Argentina

La presentazione al pubblico è prevista dal 21 ottobre, mentre le prenotazioni sono già disponibili nella rete delle concessionarie ufficiali. Per riservare una vettura viene richiesto un acconto di 500.000 pesos argentini. I clienti interessati possono rivolgersi al punto vendita preferito oppure consultare il sito del marchio.

La gamma comprenderà gli allestimenti Altitude, Longitude e Limited, tutti accomunati dalla stessa soluzione meccanica. Sotto il cofano trova posto il motore turbo T200 da 1,0 litri e 120 CV, abbinato a un sistema mild hybrid a 12 volt. La trasmissione è automatica CVT, con sette rapporti simulati: una configurazione pensata per accompagnare gli spostamenti quotidiani con la praticità del cambio automatico.

Advertisement

Per Jeep Avenger, l’elettrificazione rappresenta quindi uno degli elementi centrali del debutto. Il modello si inserisce nella proposta locale accanto a Renegade, Compass e Commander, ampliando le possibilità di scelta per chi cerca un SUV del marchio americano. L’obiettivo dichiarato è raggiungere clienti che finora non avevano trovato nella gamma una soluzione adatta alle proprie esigenze.

Federico Frascaroli, Brand Manager di Jeep Argentina, ha descritto Avenger come un punto d’incontro tra utilizzo cittadino e spirito d’avventura. Secondo il manager, per molti automobilisti sarà il passaggio dalle compatte al mondo dei SUV; per altri rappresenterà invece la prima Jeep, avvicinandoli a un marchio la cui storia affonda le radici nel 1941.

Advertisement

La proposta punta anche sulla tecnologia. Tra gli equipaggiamenti annunciati figurano un pacchetto di assistenza alla guida ADAS di livello 2, fari Matrix LED Vision e ChatGPT integrato. Sono contenuti che accompagnano un progetto orientato al comfort e alla sicurezza, con particolare attenzione all’esperienza quotidiana a bordo.

Il design conserva i riferimenti riconoscibili della casa, a partire dalla griglia a sette feritoie. Con una lunghezza di circa 4,1 metri, Jeep Avenger mantiene dimensioni compatte, adatte all’impiego urbano. Gli angoli di attacco e uscita dichiarati sono rispettivamente di 22 e 33,6 gradi, elementi richiamati dal marchio per sottolinearne la personalità.

Nell’abitacolo spiccano la posizione di guida rialzata e la console centrale alta. Completano il quadro degli equipaggiamenti presentati i cerchi da 18 pollici, il freno di stazionamento elettrico e il tetto panoramico. L’arrivo in Argentina aggiunge così un’altra tappa al percorso internazionale di Jeep Avenger, commercializzata dal 2023 e presente, secondo il costruttore, in 70 paesi. Una nuova occasione per ampliare la clientela e rafforzare la presenza di Jeep nel mercato locale.