Nuova Fiat 127 Sport: il mitico modello rinasce in un render che riaccende la nostalgia

La nuova Fiat 127 Sport prende vita in un rendering realizzato dall’artista digitale indipendente Carlo Indelicato e pubblicato sui social. Il design propone una reinterpretazione moderna della piccola sportiva italiana, caratterizzata da una livrea arancione e presentata all’interno di uno stand. Si tratta ovviamente di una creazione personale, privo di legami ufficiali con i piani futuri di Fiat.

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Nuova Fiat 127 Sport tra design moderno e richiami alla storica 70 CV

Le immagini mostrano una compatta a tre porte dalle forme squadrate, con una linea del tetto piuttosto alta e passaruota decisamente pronunciati. Il frontale è caratterizzato da fari sottili, una fascia scura con il logo Fiat al centro e un paraurti dominato da ampie prese d’aria.

Sul cofano spiccano inserti neri, mentre splitter, minigonne e cerchi di grandi dimensioni sottolineano l’indole sportiva della vettura. La collocazione delle ruote alle estremità della carrozzeria accentua visivamente la compattezza del veicolo. Al posteriore, gli elementi distintivi includono uno spoiler sopra il lunotto, una firma luminosa orizzontale e un diffusore prominente con terminale di scarico centrale.

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La verniciatura arancione, le grafiche laterali e la scritta “Sport” richiamano immediatamente il modello originale. Indelicato accompagna il progetto con una riflessione sul concetto di prestazioni: oggi centinaia di cavalli sembrano quasi indispensabili, mentre la 127 Sport riusciva a offrire un’esperienza di guida coinvolgente con soli 70 CV. Ciò solleva un interrogativo: c’è ancora spazio per auto compatte, distintive e divertenti da guidare?

La storia ebbe inizio nel 1971, quando la Fiat 127 introdusse nella gamma delle utilitarie del marchio una moderna configurazione con motore anteriore trasversale e trazione anteriore. Disegnata da Pio Manzù, fu eletta “Auto dell’Anno” nel 1972.

La versione Sport arrivò nel 1978 come parte della seconda serie, sfoggiando un motore quattro cilindri da 1.050 cc potenziato a 70 CV, spoiler dedicati, colori vivaci e interni caratterizzati da volante, strumentazione e sedili di impronta sportiva. Con la terza serie degli anni ’80, la versione Sport passò a un motore da 1,3 litri e 75 CV. La sua formula rimase quella di una piccola vettura capace di coniugare praticità quotidiana e prestazioni brillanti.

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Questo richiamo al passato giunge mentre Fiat amplia nuovamente la propria gamma. Al Salone dell’Auto di Parigi, il marchio ha annunciato di aver raggiunto l’obiettivo del milione di vendite globali entro il 2026 e una crescita del 20% in Europa.

Accanto a Grande Panda, 500 Cabrio e 600 Sport, debuttano in Europa la Grizzly e la Grizzly Fastback, mentre i concept Multiplina e Multiplay esplorano nuove soluzioni per la mobilità urbana e familiare. In questo contesto, la nuova Fiat 127 Sport immaginata da Indelicato richiama l’attenzione su una possibilità diversa: una piccola auto a tre porte dal carattere deciso.