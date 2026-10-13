Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale seconda al Rallylegend 2026 con Gryazin, che vince con lei il Memorial Bettega

La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale si è messa in bella luce al Rallylegend 2026, dove ha guadagnato il secondo posto assoluto e il successo al Memorial Bettega. Una doppia performance di rilievo nel celebre evento internazionale che si tiene ogni anno nel mese di ottobre nella Repubblica di San Marino.

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Qui si riuniscono i bolidi moderni e vetture leggendarie del passato, per deliziare il pubblico, con grandi nomi al volante. In questa cornice agonistica, Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov hanno brillato, chiudendo in piazza d’onore con la loro Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, alle spalle della Rally1 di Luca Pedersoli.

La loro è stata una prestazione di alto livello, scandita da sette secondi tempi in dieci prove speciali e da un paio di scratch nella giornata di domenica, che hanno ridotto a 15 secondi il distacco dai vincitori. Il pilota bulgaro, insieme al suo navigatore, ha messo a segno anche la vittoria nel Memorial Bettega, prevalendo nella sfida testa a testa contro Tony Cairoli.

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Con questa impresa, Lancia Corse HF ha lasciato il segno a Rallylegend 2026, dando risalto al grande potenziale competitivo della Ypsilon Rally2 HF Integrale. La “prova del nove” è giunta dal ritmo, sempre al vertice, messo in mostra nell’arco dell’intero fine settimana agonistico. Il risultato ha confermato il valore della vettura, sfruttato al meglio dall’equipaggio.

Gryazin, sul cui talento nessuno ha dubbi, ha saputo gestire al meglio l’auto da gara torinese, che ha mostrato grande consistenza. Molto apprezzata dal pubblico la partecipazione di Rachele Somaschini, al debutto al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, con la navigatrice sammarinese Daiana Darderi.

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L’equipaggio femminile ha concluso il Rallylegend 2026 al 14° posto assoluto, conquistando inoltre la terza posizione nel Memorial Bettega. La sfida di Rachele è andata oltre la dimensione sportiva. Affetta da fibrosi cistica, questa donna coraggiosa ha dato visibilità, durante la sfida di San Marino, a un progetto solidale che sostiene la Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica ETS.

Fonte | Stellantis