Opel Astra Start: la nuova versione economica debutta con una dotazione completa e tre motorizzazioni

Opel amplia la gamma di Astra con l’allestimento Start, una nuova versione d’ingresso pensata per rendere più accessibile la compatta senza rinunciare alle dotazioni di uso quotidiano. La novità arriva con il nuovo anno modello e interessa sia la cinque porte sia la familiare Sports Tourer, con alternative ibride, diesel ed elettriche. Il debutto viene annunciato mentre Astra è esposta al Salone dell’Auto di Parigi.

Advertisement

Opel Astra Start, i prezzi italiani non sono ancora conosciuti

I prezzi comunicati si riferiscono esclusivamente alla Germania e comprendono l’IVA. I listini italiani dell’Opel Astra Start non sono ancora conosciuti. Sul mercato tedesco, la cinque porte parte da 31.890 euro e la Sports Tourer da 33.390 euro, con una riduzione di 1.500 euro rispetto al precedente accesso alla gamma. Per Astra Electric, il prezzo iniziale scende invece di 1.900 euro, arrivando a 36.490 euro.

Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania, lega l’introduzione di Start alla volontà di offrire un rapporto più favorevole tra costo e contenuti. Il marchio punta a mantenere un equipaggiamento completo già sulla versione base, lasciando ai clienti la possibilità di scegliere la motorizzazione più adatta.

Advertisement

Tra le novità estetiche spicca la vernice metallizzata Denim Blue, offerta di serie su questo nuovo allestimento. All’interno, conducente e passeggero anteriore possono contare sui sedili Intelli-Seat regolabili in sei direzioni; il loro particolare design sagomato, caratterizzato da un incavo centrale, è studiato per migliorare il comfort di viaggio.

Di serie sono inclusi anche il climatizzatore automatico e il sistema Keyless Start. La dotazione standard comprende inoltre sensori di parcheggio anteriori e posteriori, utili per le manovre e i sistemi di assistenza alla guida previsti dalle normative. Davanti al conducente si trova un display personalizzabile da 10 pollici, affiancato da un touchscreen multimediale a colori di pari dimensioni. Con l’allestimento “Start”, Opel punta sulle funzionalità utilizzate più di frequente nella guida quotidiana.

La versione ibrida eroga una potenza di sistema di 145 CV e una coppia di 230 Nm. È dotata di un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti. Per chi predilige il diesel, la versione Astra Start propone un motore da 130 CV abbinato a un cambio automatico a otto marce, offrendo così un’alternativa adatta a diverse esigenze di utilizzo.

Advertisement

L’Astra Electric Start eroga 156 CV e 270 Nm di coppia e integra la tecnologia V2L. Questa funzione consente di alimentare dispositivi esterni sfruttando l’energia della batteria dell’auto: una soluzione utile, ad esempio, per collegare piccoli elettrodomestici durante una sosta prolungata o attività all’aperto. Come indicato dal costruttore, per sfruttare appieno questa funzionalità è necessario un adattatore accessorio. Il modello elettrico si affianca così alle varianti con motore termico all’interno del medesimo livello di allestimento.

I clienti che desiderano dotazioni aggiuntive possono scegliere il pacchetto opzionale Comfort Start. Questo include vetri termoisolanti Solar Protect, specchietto retrovisore elettrocromico, bracciolo centrale e, sulla versione Sports Tourer, barre al tetto.

Dopo Frontera e Combo, l’Astra prosegue l’introduzione delle versioni “Start” nella gamma Opel. Parallelamente, il marchio ha in programma di arricchire gli allestimenti di livello superiore con dotazioni specifiche, rendendo così più evidenti le differenze tra le varie configurazioni.