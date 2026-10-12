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Citroën e DS a Parigi con due city car: un solo gruppo e zero punti di contatto

Citroën rilancia la 2CV elettrica low cost, DS rinasce hatchback con la F3VER: due city car francesi agli antipodi al Salone di Parigi 2026.

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DS F3VER e citroen 2cv

A Parigi Stellantis ha schierato due city car francesi che più lontane non potrebbero essere, pur condividendo gruppo e passaporto. La prima è la Citroën 2CV Concept, e non fa nulla per nascondere i suoi natali. L’originale, l’utilitaria povera per vocazione, è rimasta in produzione dal 1948 al 1990. L’erede arriverà nel 2028 e punta dritta alla nuova categoria europea delle E-car, le elettriche a basso costo. Misura 3,76 metri, quindi sta ben sopra il quadriciclo Ami, che si ferma a 2,41.

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Citroën 2CV Concept

La scheda tecnica, per ora, è un foglio bianco. Citroën promette però una batteria leggera e ottimizzata, che con ogni probabilità sacrificherà il raggio d’azione in cambio di ricarica rapida da presa domestica e costi di produzione contenuti.

Il resto è puro cosplay, ed è fatto con gusto. Sedili monoblocco in tartan, volante a razza singola, tetto in tela avvolgibile, fari anteriori indipendenti rifatti a LED, prese d’aria da aprire a mano alla base del parabrezza. I pedali hanno disegnati una lepre e una tartaruga e c’è anche un cestino rimovibile e una radio dal sapore retrò. Il display “phygital” da 8 pollici, con grafica da fumetto, è l’unica concessione dichiarata al presente.

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Dall’altra parte del salone, DS risponde con un’idea di piccola molto meno popolare. Il concept F3VER è il successore designato della DS 3 e inaugura un nuovo linguaggio stilistico. Frontale diviso, “totem” verticale con logo illuminato, fari a Y collegati alle luci diurne verticali già note. Spariscono i rivestimenti in plastica nera da SUV. Tornano tetto a contrasto e coda scura, citazione della prima DS 3 a tre porte.

ds concept F3VER

Il tentativo di trasformare la compatta in SUV è stato archiviato senza troppi onori. Il modello si chiamerà Nº3, in linea con il resto della gamma, e dovrebbe tornare hatchback. La personalizzazione resta il fulcro, con carrozzeria multicolore e combinazioni da giocare a piacere.

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Le misure del concept sono 4,190 m di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,46 di altezza. Rispetto all’attuale DS 3 fa circa 70 mm in più in lunghezza, 50 in larghezza e 90 in meno in altezza, mentre il passo cresce di 14 cm fino a 2,70 m. Cerchi giganti, specchietti minuscoli e proporzioni da passerella verranno quasi certamente ridimensionati in produzione. Sull’autonomia DS tiene le carte coperte, ma parla di un primato di categoria, circa 500 km per le versioni di punta.

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