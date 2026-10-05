Citroën 2 CV, il ritorno prende forma: nuove immagini in vista del debutto di Parigi

La nuova Citroën 2 CV comincia a mostrare il proprio volto. In attesa della presentazione ufficiale, prevista alla fine di questa settimana, il marchio francese ha diffuso altre immagini che svelano alcuni dettagli della piccola elettrica. Il debutto precederà l’appuntamento con il Salone di Parigi, dove il ritorno di un nome tanto conosciuto promette di attirare parecchia attenzione.

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Nuova Citroën 2 CV: nuovi teaser ufficiali a pochi giorni dal debutto

Le immagini raccontano soprattutto il legame con il modello originale. I fari dalla forma a cupola, sistemati in alto sui parafanghi anteriori, riportano subito alla mente la vecchia 2 CV. Anche il cofano segue questa strada, con nervature profonde che ricordano quelle delle prime versioni della celebre utilitaria francese.

Un altro richiamo si trova nello spazio aperto tra il cofano e i parafanghi anteriori, riprendendo un particolare presente sugli esemplari successivi della storica “Lumaca di latta”. Sono elementi che rendono riconoscibile l’ispirazione del progetto anche attraverso immagini che, per ora, lasciano ancora nascosta una parte della vettura.

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Si notano poi i grandi cerchi in acciaio con pneumatici Michelin. Un abbinamento che richiama il coinvolgimento dell’azienda di pneumatici nello sviluppo della prima 2 CV e accompagna l’idea di un’auto semplice, lontana dagli eccessi estetici.

Il ritorno del modello era stato anticipato da Autocar nel gennaio 2025. Ora il progetto prende forma con un obiettivo commerciale preciso: dare a Citroën una proposta economica da collocare tra il quadriciclo Ami e la C3. Uno spazio nel quale il marchio intende intercettare chi cerca un’automobile per gli spostamenti quotidiani e guarda prima di tutto alla spesa.

Il CEO Xavier Chardon ha descritto la nuova 2 CV come una vera auto del popolo, pensata per la vita di tutti i giorni. Il riferimento al potere d’acquisto degli automobilisti europei chiarisce quanto il prezzo sia centrale nel progetto. Citroën ha indicato un obiettivo inferiore a 15.000 euro, cifra che renderebbe la vettura particolarmente interessante nel mercato delle piccole elettriche.

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La nuova 2 CV avrà infatti una motorizzazione a batteria. Chardon le attribuisce il compito di rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico più ampio, recuperando la vocazione popolare del modello storico attraverso una tecnologia diversa.

Il progetto guarda anche alla proposta europea sulle cosiddette E-Car, pensata per favorire le piccole elettriche prodotte nell’Unione. Si tratta di un’iniziativa dalla quale Citroën conta di ottenere condizioni favorevoli per un modello che deve mantenere bassi i costi.

Per Chardon, il futuro passa dalle automobili semplici e intuitive, capaci di rispondere a esigenze concrete. Le immagini diffuse finora insistono proprio su questa identità: fari immediatamente riconoscibili, carrozzeria ispirata alla tradizione e ruote in acciaio. Alla presentazione ufficiale resterà il compito di svelare la vettura completa e aggiungere i dettagli tecnici ancora mancanti, a partire dalla batteria e dalle caratteristiche della motorizzazione.