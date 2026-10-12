Leapmotor rilancia in Europa con B03 e D19 e fa partire la produzione in Spagna

Leapmotor torna al Salone dell’Auto di Parigi con due nuovi modelli e un annuncio che riguarda direttamente la sua presenza industriale in Europa. La B03 debutta ufficialmente in Europa, il grande SUV D19 mette in mostra le ambizioni del marchio nei segmenti di mercato superiori e la B10 elettrica entra in produzione a Saragozza, in Spagna. A due anni dalla sua prima apparizione a Parigi, la gamma si amplia; alla crescita commerciale si affianca ora la produzione locale, sviluppata in collaborazione con Stellantis.

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Leapmotor B03: la nuova compatta elettrica debutta a Parigi

La B03 arricchisce la gamma con una hatchback compatta elettrica, un veicolo progettato per gli spostamenti quotidiani e incentrato su spazio e praticità. Realizzata sulla nuova piattaforma “Compact Electric Platform”, è dotata di un motore che eroga fino a 145 kW di potenza. Offre un’autonomia dichiarata di 390 chilometri (ciclo WLTP), mentre la capacità di ricarica rapida consente di portare la batteria dal 10% all’80% in 21 minuti.

Per chi cerca un’auto compatta per l’uso quotidiano, le soluzioni per gli interni sono particolarmente degne di nota. Leapmotor dichiara uno spazio per le gambe dei passeggeri posteriori fino a 888 millimetri. Il vano di carico si adatta a diverse esigenze grazie al sistema di sedili “LeapFlex”, mentre lo scomparto impermeabile “Leap Box” permette di separare oggetti specifici dal resto del carico. Queste caratteristiche sono completate da oltre 30 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo.

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La plancia ospita un touchscreen flottante da 14,6 pollici affiancato da una strumentazione digitale da 8,8 pollici. Il veicolo è equipaggiato con il sistema operativo Leap OS 4.0 Plus, che include Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre alla possibilità di ricevere aggiornamenti over-the-air (OTA). L’interfaccia adotta un layout simile a quello degli smartphone, una scelta di design pensata per rendere più familiare l’utilizzo delle funzioni di bordo.

Tra le caratteristiche annunciate figurano sedili e volante riscaldabili, climatizzatore automatico e materiali “soft-touch“, oltre a rivestimenti scelti per le loro caratteristiche di sostenibilità ambientale. La B03 vanta inoltre 21 sistemi di assistenza alla guida, supportati dall’architettura elettronica del marchio e da una dotazione di sensori dedicata.

Il produttore punta molto sul rapporto qualità-prezzo, un fattore chiave per ritagliarsi uno spazio nel segmento delle auto elettriche compatte in Europa. Con la B03, l’azienda mira a offrire connettività e soluzioni pratiche a un pubblico più ampio, portando in questa categoria caratteristiche tipiche di veicoli di segmento superiore.

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Con la D19, Leapmotor si rivolge a chi cerca un SUV di grandi dimensioni. Questo modello di punta sfoggia le tecnologie più recenti dell’azienda, distinguendosi dal modello compatto soprattutto per la configurazione degli interni. Sono disponibili versioni a sei e sette posti, che offrono flessibilità nella gestione dello spazio dell’abitacolo.

La versione a sei posti presenta una disposizione 2+2+2, con due poltrone singole indipendenti nella seconda fila. Il veicolo è dotato di un ampio sistema di infotainment e di tecnologie di assistenza alla guida, mentre le sospensioni si adattano in tempo reale alle condizioni stradali. Il design privilegia quindi il comfort dei passeggeri, anche nei lunghi viaggi.

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Dal punto di vista tecnico, la D19 adotta la tecnologia Super REEV e un’architettura “Cell-to-Chassis”. Leapmotor sottolinea l’elevata autonomia e le prestazioni di ricarica del veicolo, posizionando il SUV come elemento chiave della strategia del marchio per espandere la propria presenza nei segmenti di mercato superiori a livello internazionale.

Sul fronte industriale, l’attenzione è rivolta al modello elettrico B10. Leapmotor ha annunciato l’avvio ufficiale della produzione a Saragozza, il suo primo stabilimento europeo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Stellantis, sfruttando il know-how industriale e la capacità produttiva del gruppo. I veicoli prodotti in Spagna saranno destinati ai clienti europei.

Per Leapmotor, produrre in prossimità dei mercati di vendita è un aspetto fondamentale della strategia di espansione. Durante la conferenza stampa, Danilo Annese, CEO di Leapmotor International, ha indicato la localizzazione, l’innovazione e il servizio clienti come priorità per la prossima fase. L’ampliamento della rete di vendita accompagna così l’arrivo dei nuovi modelli.

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A Parigi, il marchio presenta la propria gamma presso uno stand di 500 metri quadrati, il più grande mai allestito in Europa. Accanto ai veicoli è presente un’area gaming ispirata al concept “The Endless Game” della B05. Debutta inoltre uno spazio dedicato al merchandising europeo, con abbigliamento e accessori a marchio Leapmotor.

I clienti hanno inoltre accesso ai servizi di Free2move Charge, l’ecosistema di ricarica di Stellantis, che comprende soluzioni integrate e l’accesso a oltre un milione di punti di ricarica pubblici in tutta Europa.