Nuova Fiat Punto, questa tre porte con cambio manuale fa sognare

La nuova Fiat Punto torna a far parlare di sé sui social media con una carrozzeria a tre porte e un carattere decisamente sportivo. Il progetto è stato ideato da Restomod GT, che ha diffuso sui social i rendering del progetto “Forma Corsa”: un omaggio a una tipologia di hatchback ormai quasi scomparsa dagli attuali listini.

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Si tratta di un concept virtuale indipendente, privo di legami ufficiali con Fiat o Stellantis; l’obiettivo dell’autore è far rinascere il nome Punto su una compatta muscolosa e dal profilo ribassato, progettata mettendo al centro il piacere di guida.

Nuova Fiat Punto: Restomod GT immagina un modello sportivo a tre porte

Il frontale è caratterizzato da una fascia nera che unisce i gruppi ottici e ospita il logo FIAT. La firma luminosa è composta da piccoli elementi LED orizzontali, mentre il paraurti integra un’ampia apertura centrale e prese d’aria laterali. Sul cofano spiccano due sfoghi d’aria, mentre lo splitter inferiore e le minigonne laterali accentuano l’aspetto sportivo della vettura.

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Di profilo, colpiscono le portiere allungate, le maniglie a filo carrozzeria e i passaruota pronunciati. La linea del tetto digrada verso la coda, terminando con uno spoiler prominente. I cerchi di grandi dimensioni presentano un design aerodinamico, mentre il posteriore richiama il frontale con una fascia scura che ospita la scritta FIAT e gli elementi luminosi; il paraurti integra un diffusore aggressivo con un elemento verticale centrale.

All’interno, la Fiat Punto immaginata da Restomod GT mantiene il cambio manuale e la configurazione a tre pedali. Il volante sportivo conserva i tasti fisici; davanti al conducente si trova la strumentazione digitale, affiancata da uno schermo centrale a sbalzo. Bocchette di ventilazione verticali incorniciano una plancia dal design minimalista. Sedili avvolgenti, inserti azzurri, cuciture in tinta e rivestimenti in Alcantara completano l’abitacolo con configurazione 2+2.

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L’autore chiede agli appassionati quale motorizzazione preferirebbero: turbo benzina, ibrida oppure una possibile variante Abarth elettrica, senza tuttavia definire specifiche tecniche precise per il concept.

La Punto debuttò nel 1993, disegnata da Giorgetto Giugiaro per sostituire la Uno, e vinse il titolo di Auto dell’Anno nel 1995. La seconda generazione arrivò nel 1999, seguita dalla Grande Punto nel 2005. Successivamente giunsero la Punto Evo e l’aggiornamento del 2012. La produzione terminò nel 2018, con oltre nove milioni di unità realizzate.

Tuttavia, un ritorno del modello appare oggi improbabile, viste le priorità delineate dal management. Parlando di possibili ritorni di modelli del passato, Olivier François, allora alla guida di Fiat, ha osservato che il successo richiede fattibilità industriale e una concreta domanda di mercato, oltre a un design accattivante.

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Nel frattempo, Gaetano Thorel ha illustrato una strategia di crescita incentrata sulla famiglia Panda, sulla 500 e su nuovi modelli orientati alle famiglie. I piani ufficiali dunque si concentrano su Grande Panda, Grizzly e Grizzly Fastback; una nuova Punto non figura tra i progetti annunciati.