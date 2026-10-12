Alfa Romeo Cuorerosso Wagon: un render fa sognare il ritorno di una familiare del Biscione

La Cuorerosso è stata svelata ieri da Alfa Romeo e ha già ispirato una nuova interpretazione. Il creatore digitale indipendente Sugarchow, noto online anche come Sugar Design, ha immaginato una versione station wagon del concept. L’Alfa Romeo Cuorerosso Wagon mantiene il frontale e le proporzioni sportive del design originale, ma allunga la linea del tetto e ridisegna la parte posteriore. Si tratta di un rendering indipendente, nato dalla curiosità di vedere come quelle forme si sarebbero adattate a una diversa tipologia di carrozzeria.

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L’Alfa Romeo Cuorerosso Wagon immaginata da Sugar Design

La modifica più evidente si nota osservando l’auto di profilo. Il cofano rimane lungo, l’abitacolo è arretrato e le ruote riempiono quasi completamente i passaruota. Sugarchow estende la superficie vetrata verso la coda, creando un terzo finestrino laterale che si assottiglia verso il montante posteriore.

Il tetto digrada dolcemente verso il basso, terminando con uno spoiler discreto e mantenendo un profilo basso e filante. La carrozzeria è molto vicina al suolo e presenta fiancate pulite, mentre le spalle posteriori raccordano fluidamente i finestrini ai parafanghi allargati.

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All’anteriore ritroviamo lo scudetto allungato, con il Biscione ben visibile al suo interno, affiancato da fari sottili che seguono le linee del cofano. I riflessi sulla carrozzeria rossa ne esaltano le forme, mentre le prese d’aria inferiori restano ben integrate nella parte bassa del paraurti. Grandi cerchi color bronzo richiamano il classico design Alfa Romeo “a telefono”, lasciando intravedere le pinze dei freni.

Al posteriore, Alfa Romeo Cuorerosso Wagon si distingue soprattutto per la zona del portellone, caratterizzata da un lunotto più ampio e da un aspetto complessivo compatto. Rimangono i caratteristici doppi fari circolari e la scritta “Alfa Romeo”, mentre una fascia inferiore scura accentua la larghezza del veicolo. Il tergicristallo posteriore aggiunge un dettaglio tipico delle station wagon.

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Per Alfa Romeo, la Cuorerosso originale rappresenta un manifesto destinato a ispirare i modelli futuri. Alla sua base vi sono lo spirito italiano, la sportività e la filosofia della “Bellezza Necessaria”, che lega ogni scelta estetica a una funzione. Il concept è una coupé 2+2 lunga 4,7 metri, larga 1,98 metri e alta 1,331 metri, con un passo di 2,93 metri e un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,28.

Tra le caratteristiche annunciate figurano sospensioni pneumatiche, freni carboceramici Brembo e tecnologia steer-by-wire. L’abitacolo ospita quattro sedili singoli e il Magma Display, che unisce funzioni digitali e comandi fisici. Il progetto esplora inoltre una futura gamma multi-energia: per le applicazioni più sportive, Alfa Romeo ipotizza un powertrain full-hybrid V6 da 2,9 litri con trazione integrale Q4.