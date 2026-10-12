Fiat a Parigi la “Piazza Italiana” con Multiplina; Grizzly da 20.000 euro

Fiat ha portato al Salone dell’Auto di Parigi i suoi ultimi modelli accanto a concept car e qualche sorpresa, il tutto coadiuvato da un approccio di stile che guarda a una moderna piazza italiana. Uno spazio di incontro che si ispira alla quotidianità italiana e ragiona su un luogo che riflette i valori fondamentali del costruttore torinese. A cominciare dall’ottimismo, dall’ingegno e dalla irrinunciabile semplicità.

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In questo modo Fiat approda a Parigi da brand più apprezzato fra quelli di casa Stellantis, in termini di volumi, in accordo con oltre un milione di unità vendute a livello globale nei mesi appena trascorsi di questo 2026. La crescita del marchio è superiore al 200% rispetto a quanto espresso lo scorso anno, in virtù di un incremento che in Italia è pari a circa il 19%. Molto meglio in Francia dove l’incremento percentuale rispetto al 2025 si attesta a un validissimo +33%.

Fiat Multiplina

A sorpresa Fiat introduce al Salone dell’Auto di Parigi 2026 la nuova Multiplina

Decisamente a sorpresa, visto che non era stata annunciata ufficialmente, Fiat ha portato a Parigi la Multiplina ovvero un concept (decisamente vicino alla variante definitiva di produzione) che fino ad oggi si era visto soltanto in foto. Si tratta quindi di una prima assoluta dal vivo per il quadriciclo pesante, di categoria L7E, completamente elettrico. Ricordiamo che si tratta di un veicolo che sarà in grado di garantire una velocità massima di 90 km/h in virtù di una potenza erogata non superiore a 20 cavalli. Tuttavia ad oggi Fiat non ha ancora comunicato dati ufficiali, tantomeno in merito a un possibile debutto commerciale che dovrebbe comunque essere proposto non oltre il 2027.

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Il quadriciclo si rifà allo stile già proposto con la Topolino, ma si rifà all’iconica 600 Multipla di oltre 60 anni fa. La Multiplina, a differenza della sorella, potrà garantire fino a quattro posti per permettere il trasporto di altrettanti occupanti. Un nuovo modo di vivere la mobilità cittadina, in un contesto in cui Fiat potrebbe fare la propria parte.

Fiat Multiplay

La Multiplina si inserisce appieno nel richiamo all’idea della Multipla, come concetto caro all’approccio di Fiat verso il veicolo espressamente dedicato alle famiglie più numerose. Di conseguenza anche il debutto del concept Multiplay ragione verso questa direzione, spostando l’ago della bilancia su una versatilità maggiore in virtù del trasformismo ragionato dalla possibilità di trasformare il veicolo in un pick-up all’occorrenza. Il costruttore torinese ancora una volta esplora diverse modalità di assolvere a funzioni differenti, nell’ottica di tramutare nella produzione in serie le prerogative proposte adesso in forma di concept.

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Le nuove Grizzly a partire da 20.000 euro

Una novità decisamente allettante è però quella diramata con la presenza delle nuove Grizzly e Grizzly Fastback al Salone dell’Auto di Parigi. Entrambe segnano infatti il ritorno di Fiat nel comparto dei veicoli destinati alle famiglie di più grandi dimensioni.

Con le Grizzly il costruttore torinese guarda alla praticità e allo spazio, da sempre caratteristiche tipiche di ogni Fiat, puntando su metrature interessanti che garantiscono abbondanza di comfort a bordo così come per lo stivaggio dei bagagli. Entrambe saranno destinati a oltre 100 Paesi in tre Regioni Globali, in termini di mercato.

Fiat Grizzly

Tre le possibilità di scelta in termini di propulsori: benzina, ibrido o elettrico. Con trasmissione manuale o automatica. Entrambe potrebbero dire la loro in un contesto agguerrito, anche in virtù del prezzo di attacco alla gamma di entrambe appena diffuso; pari a 20.000 euro. L’apertura degli ordini è fissata al 5 gennaio 2027, con tutte le motorizzazioni a disposizione sin dal giorno uno.

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Accanto ai modelli e ai concept citati, Fiat introduce a Parigi anche la Fiat Grande Panda, che porta lo spirito del modello nel Segmento B, accanto alla Fiat 500 Cabrio La Prima nella elegante colorazione Rose Gold per la carrozzeria. Presente anche la 600 Sport in livrea Green Bicolor. La Fiat Topolino pone in essere, invece, una connessione ideale fra la Piazza Fiat e gli spazi esterni del Salone. Il modello ha raccolto oltre 40.000 ordini sin dal suo lancio ed è al top, in Europa, fra i quadricicli elettrici ovvero al primo posto in sei mercati fra i quali l’Italia. Al Salone dell’Auto di Parigi è presente nelle versioni Topolino Sport, Topolino Corallo e Topolino Dolcevita Verde Vita.