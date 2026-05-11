La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 debutta in in TV con Greta Ferro: porte aperte il 16 e 17 maggio

Già a partire da ieri, 10 maggio, Lancia ha presentato una nuova campagna televisiva con un inedito TVC che mette al centro l’appena presentata nuova Lancia Ypsilon Turbo 100. Protagonista della nuova campagna televisiva è la giovane attrice Greta Ferro, fra le più apprezzate della sua generazione e scelta dal costruttore torinese per incarnare appieno lo spirito di una vettura che vuole essere scelta senza accontentarsi di piacere.

Advertisement

Lo spot della nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 è firmato dall’Agenzia 777 ed è prodotto dalla Buddy Film, con la direzione che è stata affidata da Federico Brugia. Lo spot si apre a partire da un ristorante romano con Greta che attende il suo agente, il quale arriva in ritardo e porta con sé un copione “perfetto per lei” continuando a parlare senza sosta. La sua attenzione si rivolge però alle chiavi della Lancia Ypsilon appoggiate sul tavolo, così in un momento di distrazione dell’agente, Greta prende quelle chiavi e scappa.

Fuori, nella notte romana, scopre un’auto che le assomiglia: è giovane, dinamica, capace di essere esattamente ciò che cercava oltre il copione e al di là dell’attesa. Dice subito che “questa è la mia scelta” richiamando la colonna sonora originale, “My road. My choice” ripetuta nel voice over risultando filo conduttore che lega la Ypsilon, l’eleganza italiana e il tema universale della scelta stessa.

Advertisement

La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 rappresenta un vero e proprio invito a riconoscersi

Lo spot si chiude col claim “Tua la strada. Tua la scelta” che non vuole rappresentare solo uno slogan, ma piuttosto un invito a tornare a riconoscersi. Ovvero a non accontentarsi di ciò che viene proposto, a decidere in prima persona cosa si vuole davvero. Un messaggio in sintonia con la personalità di Greta Ferro e con la filosofia di Lancia che, al centro del suo Rinascimento, ha scelto di parlare con una voce nuova: contemporanea, autentica e senza compromessi.

Allo stesso tempo, a Torino, città natale di Lancia, la campagna prende forma anche nello spazio urbano con un’installazione di grande impatto visivo in Gran Madre di Dio. Qui la nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 dialoga con uno dei luoghi più iconici del capoluogo piemontese dando vita a un’affissione spettacolare che interpreta il concept creativo della campagna ovvero che “La bellezza cambia prospettiva” per trasformare un contesto architettonico in parte integrante del racconto stesso. In questo modo il progetto rafforza il legame tra Lancia e la città di Torino, restituendo alla città uno sguardo contemporaneo sulla sua stessa tradizione estetica.

Advertisement

L’attrice Greta Ferro a bordo della nuova Lancia Ypsilon Turbo 100

Al centro dell’intera storia c’è ovviamente la nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 che è protagonista silenziosa dello spot; la nuova Ypsilon è ora equipaggiata con un propulsore turbo a benzina da 100 cavalli di potenza in abbinamento al cambio manuale a sei marce.