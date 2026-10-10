Alfa Romeo Cuorerosso, la coda aumenta la curiosità: il nuovo teaser svela un fanale fuori dagli schemi

Alfa Romeo Cuorerosso svela un altro dettaglio, attirando questa volta l’attenzione degli appassionati sulla parte posteriore. Il nuovo video teaser diffuso dal marchio del biscione offre un primo piano su uno dei gruppi ottici posteriori della concept car, il cui debutto è previsto per la prossima settimana al Salone dell’Auto di Parigi. Si tratta di un’inquadratura ravvicinata, ma sufficiente a rivelare una scelta stilistica che rompe con le firme luminose della gamma attuale.

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Alfa Romeo Cuorerosso svela il posteriore: tre archi luminosi e una coda tutta da scoprire

L’immagine mette in risalto un fanale di forma quasi circolare, composto da tre distinti elementi luminosi rossi: due archi laterali e uno inferiore. Al centro rimane un’area scura, mentre un’articolata struttura circostante conferisce profondità al design complessivo. Il gruppo ottico appare incassato in un’ampia superficie nera, incorniciata dalla carrozzeria rossa. Nella parte superiore, le superfici variano inclinazione creando un gioco di spigoli e riflessi che accentua il carattere sportivo della vettura; l’illuminazione mette in particolare evidenza i contorni dei tre segmenti.

È il contrasto tra la carrozzeria rossa e lo sfondo scuro a catturare maggiormente lo sguardo. L’inquadratura non permette di ricostruire l’intero posteriore né di vedere chiaramente la disposizione di tutti gli elementi della coda; tuttavia, offre un’indicazione precisa della cura dei dettagli: il fanale appare come un elemento scolpito direttamente nella carrozzeria, caratterizzato da una firma luminosa immediatamente riconoscibile.

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Quest’ultima anticipazione si aggiunge a una serie di indizi diffusi nelle scorse settimane. Il primo teaser mostrava superfici rosse, linee tese e una presa d’aria aerodinamica, accompagnate da immagini di modelli Alfa Romeo del passato come la Nuvola e la Carabo. Tale approccio ha subito orientato le aspettative verso una vettura sportiva, pur senza chiarirne dimensioni o configurazione tecnica.

Successivamente è arrivata la conferma del nome “Cuorerosso”, annunciato ufficialmente il 29 settembre. Altre immagini hanno mostrato elementi luminosi inseriti in una struttura in fibra di carbonio e una calandra a scudetto che potrebbe ospitare un logo illuminato.

Una silhouette immortalata durante una derapata controllata ha alimentato le ipotesi sulla trazione posteriore, un dettaglio ancora da confermare. Nel video del 7 ottobre, l’attenzione si è concentrata invece sullo specchietto retrovisore, caratterizzato da una struttura a più sezioni e inserti nei colori della bandiera italiana.

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Il sound del motore udibile nel filmato ha suscitato particolare interesse, venendo interpretato da molti come un possibile indizio della presenza di un propulsore V6. Alfa Romeo non ha ancora reso noti dettagli relativi al gruppo propulsore, alla potenza o ai piani di produzione. La presentazione alla stampa è prevista per lunedì 12 ottobre alle ore 10:55, presso il Padiglione 4 del Paris Expo Porte de Versailles, dove “Cuorerosso” rimarrà esposta fino al 18 ottobre.