Alfa Romeo Cuorerosso: ufficiale il nome del concept atteso al Salone di Parigi

Alfa Romeo ha scelto il nome del concept che presenterà al Salone dell’Automobile di Parigi 2026: si chiamerà Cuorerosso. Una denominazione che punta dritta all’immaginario del Biscione e anticipa il messaggio con cui il marchio vuole raccontare la sua prossima idea di automobile: la tecnica conta, ma il legame emotivo con chi guida resta centrale.

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Alfa Romeo Cuorerosso, il significato del nome

Il nome nasce dall’unione di due simboli storici per Alfa Romeo. Da una parte c’è il rosso, colore associato alla passione e da sempre riconoscibile nell’identità del marchio; dall’altra il cuore, inteso come origine dell’energia e immagine del rapporto che unisce un’Alfa Romeo ai suoi appassionati.

Cuorerosso, nelle intenzioni della Casa, non sarà soltanto un esercizio di stile o una semplice anteprima di design. Il concept vuole esprimere una dichiarazione d’intenti e raccontare un’automobile del futuro pensata per coinvolgere, prima ancora che per convincere con numeri e caratteristiche. Per ora Alfa Romeo non ha diffuso dettagli tecnici, immagini o indicazioni sulle dimensioni del progetto: il nome e il messaggio che lo accompagna sono, al momento, gli elementi al centro dell’annuncio.

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La scelta richiama una convinzione che appartiene da tempo alla narrazione del marchio: acquistare un’Alfa Romeo non è sempre una decisione guidata soltanto da valutazioni pratiche. C’è anche una componente istintiva, fatta di sensazioni al volante, di design e di riconoscibilità. È su questa sintonia con gli Alfisti che si concentra il concept, sviluppato da chi lavora ogni giorno alla creazione delle vetture del Biscione e rivolto agli appassionati di tutto il mondo.

Il riferimento al cuore diventa così il filo conduttore del progetto. La passione, suggerisce Alfa Romeo, non si spiega con facilità e non risponde a una scelta razionale: si manifesta, come un battito, e dà valore all’esperienza di guida. Un messaggio evocativo, che dovrà trovare conferma nella vettura quando sarà svelata al pubblico.

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L’appuntamento è a Parigi, dal 12 al 18 ottobre 2026, nel padiglione 4 del centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles. La conferenza stampa di Alfa Romeo è in programma il 12 ottobre alle 10.55. Sarà allora che Cuorerosso potrà mostrare quale forma concreta si nasconde dietro un nome così carico di significati.