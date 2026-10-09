Alfa Romeo Cuorerosso: il video svela gli interni, indizi su V6 e quattro posti

Alfa Romeo Cuorerosso torna a suscitare interesse con nuovi indizi che destano curiosità tra gli appassionati del marchio. Un filmato diffuso sui social network dalla casa milanese nelle scorse ore rivela porzioni dell’abitacolo e contribuisce a delineare le caratteristiche della concept attesa al Salone di Parigi. I sedili sportivi, la possibile presenza di una seconda fila e un rombo che alimenta l’ipotesi di un motore V6 sono gli elementi che catturano maggiormente l’attenzione.

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Prime immagini degli interni di Alfa Romeo Cuorerosso

Le immagini mostrano i sedili anteriori, caratterizzati da un profilo avvolgente e da poggiatesta integrati e in linea con la destinazione sportiva del progetto. Nella parte posteriore del veicolo, inoltre, sembrano emergere ulteriori poggiatesta, un dettaglio che suggerisce una configurazione a quattro posti oppure 2+2. La conferma di tale soluzione potrebbe avvicinare Cuorerosso alla formula della gran turismo, in modo da affiancare al coinvolgimento alla guida una maggiore fruibilità.

Tuttavia, è obiettivamente difficile determinare l’effettiva disponibilità di spazio per i passeggeri posteriori. Le inquadrature sono brevi e selettive, e non vi sono al momento immagini complete dell’interno.

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Un altro elemento di interesse del teaser è il rombo del motore. Il suono corposo suggerisce la presenza di un motore a sei cilindri, tuttavia Alfa Romeo non ha ancora rivelato l’architettura del propulsore. Al momento rimangono questioni irrisolte anche quelle relative alla cilindrata, alla potenza, all’eventuale elettrificazione e alla trasmissione. Il richiamo alla tradizione motoristica del marchio è suggestivo, tuttavia attribuire alla vettura un motore V6 specifico potrebbe risultare prematuro in questo momento.

Alfa Romeo Cuore Rosso 2026 Interni Teaser

Ricordiamo inoltre che i teaser precedenti avevano rivelato alcuni dettagli relativi alla carrozzeria. Tra questi, lo specchietto retrovisore si distingue per la sua calotta articolata in undici sezioni e per tre inserti che richiamano il tricolore italiano. Nel video dedicato al sound del motore, il montante anteriore sinistro accompagnava questa visione ravvicinata, mentre le note di “Outro” degli M83 lasciavano progressivamente spazio al sound del motore.

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Il nome, annunciato ufficialmente il 29 settembre, veicola un preciso messaggio simbolico. Cuorerosso fonde il colore emblema della passione per Alfa Romeo con il concetto di cuore, inteso come radice del legame emotivo tra veicolo e conducente. Il costruttore descrive il progetto come una creazione ideata per gli appassionati di Alfa Romeo a livello globale, con l’emozione come elemento centrale dell’esperienza.

La presentazione è programmata per il 12 ottobre 2026 alle ore 10:55. La concept sarà esposta fino al 18 ottobre nel padiglione 4 del Paris Expo Porte de Versailles. Tale esposizione offrirà l’opportunità di apprezzare le forme complete del veicolo e di ottenere ulteriori informazioni da parte di Alfa Romeo.

Tuttavia, le ricostruzioni della stampa ipotizzano una futura versione sportiva esclusiva, potenzialmente associata a BottegaFuoriserie. Sono stati effettuati confronti con altri modelli, come la 4C e la 33 Stradale, e sono state avanzate ipotesi sulla trazione posteriore e sul motore centrale. Tali indicazioni non sono attualmente considerate come specifiche ufficiali della Cuorerosso.

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Rimangono da chiarire ulteriori dettagli relativi al potenziale sviluppo produttivo, al numero di esemplari, ai prezzi e alle tempistiche di commercializzazione. Al momento, l’elemento certo è l’introduzione di una concept che pone la sportività al centro della narrazione di Alfa Romeo. I teaser hanno destato un notevole interesse, e a Parigi si scoprirà quanto la concept saprà rispondere alle aspettative degli appassionati.